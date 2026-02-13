Популярни
Краев с асистенция за успех ва Апоел (Тел Авив)

  • 13 фев 2026 | 21:28
  • 338
  • 0
Краев с асистенция за успех ва Апоел (Тел Авив)

Апоел (Тел Авив) записа успех с 3:1 над Апоел (Йерусалим) в мач от 23-тия кръг на първенството на Израел. Българският национал Андриан Краев също имаше важно участие в мача. Той записа 90 минути и асистира за втория гол за своя тим.

Став Туриел откри резултата от дузпа в 42-рата минута, а в 45-ата отново той удвои, възползвайки се от подаване на Краев.

Гостите върнаха интригата в 70-ата минута, намалявайки изоставането си след точен изстрел на Марко Раконяц.

В 88-ата минута обаче Емануел Боатенг реши всичко в полза на домакините за крайното 3:1.

С този успех Апоел (Тел Авив) продължи страхотната си серия и вече е с пет поредни победи на сметката си, като заема 3-тото място в класирането с 44 точки. Апоел (Йерусалим) е на предпоследната 13-та позииця в таблицата с 20 точки.

