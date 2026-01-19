Популярни
  2. Апоел (Тел Авив)
  Отборът на Краев повали лидера в Израел

Отборът на Краев повали лидера в Израел

  • 19 яну 2026 | 22:12
  • 734
  • 0
Отборът на Краев повали лидера в Израел

Апоел (Тел Авив) се наложи с 2:1 над Апоел (Беер Шева) в дербито от 19-ия кръг на израелското първенство. Андриан Краев игра цял мач за домакините и получи жълт картон, а тимът му още веднъж показа защо е най-добрият домакин в Лигат ХаАл и заема пето място в класирането, с равен брой точки с четвъртия Макаби (Хайфа).

Преди този мач Апоел (Тел Авив) претърпя болезнена загуба с дузпи от големия си съперник Макаби (Тел Авив) на осминафиналите за Купа на Израел. Апоел (Беер Шева) пък искаше да навакса пропуснатите точки от домакинското равенство срещу Макаби (Хайфа) в предишния кръг.

На "Блумфийлд" Апоел (ТА) поведе още в 4-ата минута с гол на кипърския нанападател Лойзос Лойзу. Отговорът на гостите дойде в 55-ата минута, когато Кингс Кангва възстанови равенството. Победата на "червените" от столицата донесе Амит Лемкин в 7-ата минута от добавеното време.

Поражението попречи на Апоел (БШ) да се изравни на върха в класирането с Бейтар (Йерусалим), който е в серия от 6 поредни победи в първенството. Челната тройка допълва Макаби (Тел Авив).

