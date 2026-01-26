Краев и Апоел направиха геройски обрат и спечелиха дербито на Тел Авив

Популярни
Андриан Краев бе титуляр при драматичната победа с 2:1 на клубния си Апоел в дербито на Тел Авив срещу градския съперник Макаби в среща от 20-ия кръг на израелската Лигат ХаАл.

С победата Краев и компания не само се затвърдиха в зоната на шампионския плейоф, но и се доближиха до челната тройка, което ги прави реален конкурент за местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири. До края на редовния сезон остават шест срещи, като към момента на третата позиция е именно Макаби.

Освен че бе титуляр, българинът остана на терена до последния съдийски сигнал. Той обаче си изкара жълт картон, което му се случи в трети пореден мач, като това бе втората му среща, след като се завърна от наказание заради натрупване на официални предупреждения.

Иначе този път дербито успя да започне и да финишира, за разлика от есенното такова, което така и не се състоя заради ексцесии по трибуните и полицейска намеса.

Така се състоя и първото дерби на Тел Авив след завръщането на Апоел в израелския елит този сезон.

Въпреки че се държаха мирно този път, феновете по трибуните не отстъпиха типичната си страст и създадоха подобаваща атмосфера за футболния празник.

Домакините поведоха през първото полувреме, когато 30-годишният халф Дор Перец се разписа в 21-вата минута. След почивката двата тима не успяха да се разпишат в рамките на редовното време, като имаше немалко положения и съперниците си размениха общо 11 удара, от които 6 бяха в очертанията на вратата. Така двубоят отиваше към победа за Макаби, но градският съперник нанесе болезнен удар в добавеното време. Първо, в 91-вата минута Омри Алтман изравни резултата, а в 94-тата Шико направи шокиращия обрат, който смълча мнозинството от 30-хилядния стадион „Блумфийлд“.

Следващият мач на Краев и компания ще бъде идния уикенд, когато Апоел ще бъде домакин на тима на Нетаня.

