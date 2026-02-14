Нойер: Не избрах вратарския пост, треньорът ме постави там

Мануел Нойер, едно от незаобиколимите имена в еволюцията на вратарския пост, даде интервю за вестник L'Équipe, в което говори за кариерата си и ролята си в модернизацията на футбола. На прага на 40-ия си рожден ден, германският страж разкри, че появата му на вратата е била чиста случайност.

„Не избрах вратарския пост. Треньорът ме постави на вратата. Току-що бях пристигнал в юношеския отбор на Шалке и нямаше вратар. Никой не искаше да заеме тази позиция... Хвърлянето на земята болеше и никой не искаше да го прави“, спомня си Нойер, добавяйки, че опитът му като „уличен футболист“ го е накарал да обича да има топката в краката си и да участва в играта.

Играчът на Байерн, известен със смелия си стил и участие в изграждането на играта, призна двойната си страст. „Обичам да съм вратар, но също така обичам да имам топката в краката си, да участвам в изграждането на играта, да бъда началото на атака, да виждам, че един пас може да елиминира няколко противника и да създаде възможност... Въпреки че предпочитам да правя спасявания“, отбеляза той. Въпреки че е еталон за мнозина, неговите вдъхновения идват от друго поколение. „Бях вдъхновен от Едвин ван дер Сар и Петер Шмайхел. В Германия мога да цитирам Йенс Леман и Оливер Кан“, посочи той.

Нойер подчерта, че неговият стил на игра не е за показност, а в полза на ефективността на отбора. „Не правя нещата, за да кажа след това, че съм революционизирал играта или че съм започнал по-модерен футбол за вратарите. Не излизам на терена, за да правя шоу, а за да покажа възможно най-добрия футбол и да търся това, което е ефективно за нас“, заяви той. Германецът също така вярва, че позицията има потенциал да се развива: „Играта на вратаря все още не е изследвана максимално.“

Запитан за възможността да е играл на друга позиция, Нойер беше ясен относно способностите си. „Можех да играя като полеви играч на по-ниско ниво. В отбор, който владее топката в трета дивизия, например... Можех да бъда централен защитник или „шестица“ пред защитата, в стила на Хави Мартинес.“

Вратарят също така използва възможността да критикува губенето на време в съвременния футбол, предлагайки решение. „Бих искал да се приложи времеви лимит за изпълнение на аут и корнери, както е при страничните тъчове, които имат осем секунди. Губенето на време наказва играта. Публиката иска повече ефективна игра... Отборите губят време“, защити той.

Относно признанието на своята позиция, Нойер смята, че възприятието се е променило. „Вярвам, че дълго време вратарите бяха подценявани, но позицията набира значение, тъй като влиянието ѝ върху играта е много по-голямо, отколкото се смяташе“, подчерта той.

С договор с Байерн до юни 2026 г., германецът не определя дата за края на кариерата си: „Не мога да кажа колко дълго още ще продължа да играя. Зависи от здравето ми и способността ми да се представям. Доволен съм, във форма съм и съм любопитен да видя колко дълго ще продължи. Продължавам да се наслаждавам толкова, колкото винаги.“

Снимки: Gettyimages