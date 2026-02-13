Популярни
Райс: Хората ще говорят, но ние сме спокойни

  • 13 фев 2026 | 16:46
  • 504
  • 0

Халфът на Арсенал Деклан Райс е сигурен, че лондончани не могат да запазят едно и също високо ниво по време на целия сезон. Късно снощи "артилеристите" направиха равенство 1:1 като гости на Брентфорд и сега водят само с 4 точки на върха в класирането във Висшата лига.

"Не можеш да играеш на едно и също ниво в продължение на 70 мача, но трябва да се опиташ да дадеш най-доброто от себе си. Този сезон беше като влакче на ужасите. Не можеш да бъдеш наивен и да мислиш, че ще бъде лесно. Играем срещу най-добрите отбори всяка седмица. Трябва да продължим да се движим напред, да вярваме в себе си и да контролираме това, което можем да контролираме. Задължени сме да игнорираме външния шум. Справяме се чудесно с това. Хората ще говорят за надпреварата за титлата и Арсенал, но ние сме спокойни. Не съм наивен и не мислех, че Брентфорд е лесен противник. Те са един от най-добрите отбори в Лигата и формата им потвърждава това. Това е една точка, която спечелихме, но целта ни беше да спечелим този мач", каза Деклан Райс пред медиите.

Лидерът в класирането Арсенал води с 4 точки пред Манчестър Сити, който има реални шансове да спечели още една титла във Висшата лига.

Карик стана Мениджър на месеца, Игор Тиаго написа история в Премиър лийг

  • 13 фев 2026 | 15:40
  • 3158
  • 0
Гуардиола: Проблемът на Холанд не е сериозен, но отборът е изтощен

  • 13 фев 2026 | 15:29
  • 1856
  • 1
Байерн обяви новия договор на Упамекано

  • 13 фев 2026 | 14:51
  • 709
  • 0
От Милан предлагат нов договор на Томори, Модрич ще трябва да почака края на сезона

  • 13 фев 2026 | 14:37
  • 658
  • 0
Бенсебаини тренира на облекчен режим, под въпрос за мача с Майнц

  • 13 фев 2026 | 14:37
  • 551
  • 0
От Ман Юнайтед ще опитват да задържат Магуайър с нов договор

  • 13 фев 2026 | 13:29
  • 1553
  • 2
Спартак (Вн) 1:0 Локо (Сф), национал на България откри с първия си гол в първенството

  • 13 фев 2026 | 18:13
  • 4676
  • 19
Глобиха ЦСКА заради неуважение към ЦСКА 1948, Ботев с най-голяма санкция

  • 13 фев 2026 | 17:32
  • 4421
  • 6
БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 23277
  • 64
Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 24904
  • 40
Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

  • 13 фев 2026 | 16:20
  • 24845
  • 11
Ден 7 в Милано – Кортина: Второ злато за Австралия на Игрите в Италия

  • 13 фев 2026 | 16:24
  • 11196
  • 4