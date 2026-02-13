Райс: Хората ще говорят, но ние сме спокойни

Халфът на Арсенал Деклан Райс е сигурен, че лондончани не могат да запазят едно и също високо ниво по време на целия сезон. Късно снощи "артилеристите" направиха равенство 1:1 като гости на Брентфорд и сега водят само с 4 точки на върха в класирането във Висшата лига.

"Не можеш да играеш на едно и също ниво в продължение на 70 мача, но трябва да се опиташ да дадеш най-доброто от себе си. Този сезон беше като влакче на ужасите. Не можеш да бъдеш наивен и да мислиш, че ще бъде лесно. Играем срещу най-добрите отбори всяка седмица. Трябва да продължим да се движим напред, да вярваме в себе си и да контролираме това, което можем да контролираме. Задължени сме да игнорираме външния шум. Справяме се чудесно с това. Хората ще говорят за надпреварата за титлата и Арсенал, но ние сме спокойни. Не съм наивен и не мислех, че Брентфорд е лесен противник. Те са един от най-добрите отбори в Лигата и формата им потвърждава това. Това е една точка, която спечелихме, но целта ни беше да спечелим този мач", каза Деклан Райс пред медиите.

Лидерът в класирането Арсенал води с 4 точки пред Манчестър Сити, който има реални шансове да спечели още една титла във Висшата лига.