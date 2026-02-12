Кай Хавертц е аут за дербито с Тотнъм

Нападателят на Арсенал Кай Хавертц ще пропусне дербито на Северен Лондон срещу Тотнъм следващия уикенд. Германецът се възстанови напълно след операции на подколянното сухожилие и коляното, които го извадиха от игра през по-голямата част от годината. Press Association обаче разбра, че той ще отсъства от игра за нов период заради мускулна контузия.

Очаква се германският национал да отсъства в мачовете на Арсенал срещу Брентфорд в четвъртък, в четвъртия кръг на ФА Къп срещу Уигън в неделя, както и за гостуванията на клуба срещу Уулвърхамптън и Тотнъм във Висшата лига следващата седмица.

Хавертц е записал само седем участия досега, след като получи травма на коляното при победата на Арсенал срещу Манчестър Юнайтед в първия уикенд на сезона. Той вкара гол при успеха на "артилеристите" над Кайрат в Шампионската лига на „Емиратс“ миналия месец, а също така влезе резерва, за да отбележи победния гол срещу Челси, с което осигури място на отбора на финала за Купата на лигата следващия месец.