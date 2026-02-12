Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Кай Хавертц е аут за дербито с Тотнъм

Кай Хавертц е аут за дербито с Тотнъм

  • 12 фев 2026 | 09:56
  • 566
  • 0
Кай Хавертц е аут за дербито с Тотнъм

Нападателят на Арсенал Кай Хавертц ще пропусне дербито на Северен Лондон срещу Тотнъм следващия уикенд. Германецът се възстанови напълно след операции на подколянното сухожилие и коляното, които го извадиха от игра през по-голямата част от годината. Press Association обаче разбра, че той ще отсъства от игра за нов период заради мускулна контузия.

Очаква се германският национал да отсъства в мачовете на Арсенал срещу Брентфорд в четвъртък, в четвъртия кръг на ФА Къп срещу Уигън в неделя, както и за гостуванията на клуба срещу Уулвърхамптън и Тотнъм във Висшата лига следващата седмица.

Хавертц е записал само седем участия досега, след като получи травма на коляното при победата на Арсенал срещу Манчестър Юнайтед в първия уикенд на сезона. Той вкара гол при успеха на "артилеристите" над Кайрат в Шампионската лига на „Емиратс“ миналия месец, а също така влезе резерва, за да отбележи победния гол срещу Челси, с което осигури място на отбора на финала за Купата на лигата следващия месец. 

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Окслейд-Чембърлейн донесе драматична победа на Селтик с късен гол в дебюта си

Окслейд-Чембърлейн донесе драматична победа на Селтик с късен гол в дебюта си

  • 12 фев 2026 | 09:45
  • 1386
  • 0
Поредната паднала глава на мениджър в Премиър лийг е на Шон Дайч

Поредната паднала глава на мениджър в Премиър лийг е на Шон Дайч

  • 12 фев 2026 | 09:26
  • 4146
  • 2
Атлетико Мадрид и Барселона излизат в суперсблъсък за Купата на краля

Атлетико Мадрид и Барселона излизат в суперсблъсък за Купата на краля

  • 12 фев 2026 | 07:05
  • 6360
  • 6
Арсенал иска да си върне преднината на върха

Арсенал иска да си върне преднината на върха

  • 12 фев 2026 | 06:33
  • 4679
  • 3
Сари: Да победиш носителя на трофея на неговия стадион, показва голяма психическа устойчивост

Сари: Да победиш носителя на трофея на неговия стадион, показва голяма психическа устойчивост

  • 12 фев 2026 | 06:01
  • 2846
  • 0
Компани: Доволни сме от класирането на полуфинала

Компани: Доволни сме от класирането на полуфинала

  • 12 фев 2026 | 05:32
  • 2256
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

  • 12 фев 2026 | 06:44
  • 7396
  • 44
Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

  • 12 фев 2026 | 06:16
  • 6556
  • 22
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: ще бъдат раздадени 9 комплекта медали

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: ще бъдат раздадени 9 комплекта медали

  • 12 фев 2026 | 07:33
  • 5365
  • 0
ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

  • 12 фев 2026 | 09:31
  • 4923
  • 1
Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

  • 12 фев 2026 | 09:40
  • 5363
  • 14
Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

  • 11 фев 2026 | 23:27
  • 21900
  • 15