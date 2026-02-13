Популярни
Артета: Не се опазихме от най-силното оръжие на Брентфорд

  • 13 фев 2026 | 02:07
  • 228
  • 0

Мениджърът на Арсенал Микел Артета коментира равенството 1:1 срещу Брентфорд в мач от 26-ия кръг на Премиър лийг. "Топчиите" играха слабо и отправиха само два точни удара във вратата на домакините

„Не започнахме мача с нужния контрол и доминация, но след това влязохме в ритъм и създадохме голови положения“, заяви Артета.

„Началото на второто полувреме беше блестящо за нас. Вкарахме гол и установихме контрол върху играта, но след това тя стана хаотична. В момента, в който позволиш на съперника да изпълни един-два свободни удара или да спечели тъч, започва кошмар. Те могат да хвърлят топката от всяка точка на терена. Попаднеш ли в тази игра, е много трудно да се измъкнеш“, обясни испанецът.

Арсенал се издъни срещу Брентфорд след слаба игра
Арсенал се издъни срещу Брентфорд след слаба игра

"Брентфорд е един от най-добрите отбори в историята на лигата при статичните положения, а тази година се справят отлично и с дългите тъчове. Това е реална заплаха, срещу която се защитава трудно. Допуснахме нарушения близо до нашата врата, които не трябваше да правим. Трябваше да проявим повече самообладание, за да избегнем подобни ситуации", отбеляза Артета.

„Искахме да победим, затова усещането е, че загубихме две точки. Това е много труден съперник. Продължаваме напред“, завърши насатвникът на Арсенал.

Снимки: Gettyimages

