Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Брентфорд 0:0 Арсенал, начални минути

Брентфорд 0:0 Арсенал, начални минути

  • 12 фев 2026 | 21:58
  • 2270
  • 4
Брентфорд 0:0 Арсенал, начални минути

Отборите на Брентфорд и Арсенал играят при 0:0 в среща от 26-ия кръг на Премиър лийг.

При победа “топчиите” ще си върнат аванса от 6 точки пред Манчестър Сити. Преди двубоя пък Брентфорд е седми, след като спечели последните си две срещи. В първия сблъсък между Арсенал и “пчеличките” през сезона тимът на Микел Артета се наложи с 2:0.

Уилям Салиба е големият отсъстващ в редиците на гостите, тъй като е болен и не е в групата. Вместо него излиза Кристиан Москера. Виктор Гьокереш си връща позицията на върха на атаката, а Букайо Сака и капитанът Мартин Йодегор са резерви.

Джордан Хендерсън е оставен на пейката за Брентфорд. Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго е в предни позиции.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Атлетико Мадрид 1:0 Барселона, каталунците си вкараха автогол

Атлетико Мадрид 1:0 Барселона, каталунците си вкараха автогол

  • 12 фев 2026 | 22:00
  • 4367
  • 9
50-ият редовен конгрес на УЕФА в Брюксел приключи с няколко решения

50-ият редовен конгрес на УЕФА в Брюксел приключи с няколко решения

  • 12 фев 2026 | 21:04
  • 359
  • 0
Рахийм Стърлинг си намери отбор

Рахийм Стърлинг си намери отбор

  • 12 фев 2026 | 20:42
  • 2292
  • 0
Жребият за Лигата на нациите събра в “групата на смъртта” Испания, Хърватия и Англия

Жребият за Лигата на нациите събра в “групата на смъртта” Испания, Хърватия и Англия

  • 12 фев 2026 | 19:56
  • 16852
  • 2
Асистенция на Марин Петков не стигна дори за точка на новия му клуб

Асистенция на Марин Петков не стигна дори за точка на новия му клуб

  • 12 фев 2026 | 19:45
  • 4864
  • 2
Манчестър Юнайтед с декларация след изказването на Ратклиф

Манчестър Юнайтед с декларация след изказването на Ратклиф

  • 12 фев 2026 | 19:19
  • 6113
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Супер дерби в Пловдив! Локо продължава напред за Купата след здрава битка с Ботев

Супер дерби в Пловдив! Локо продължава напред за Купата след здрава битка с Ботев

  • 12 фев 2026 | 20:00
  • 48331
  • 173
Атлетико Мадрид 1:0 Барселона, каталунците си вкараха автогол

Атлетико Мадрид 1:0 Барселона, каталунците си вкараха автогол

  • 12 фев 2026 | 22:00
  • 4367
  • 9
По пътя към Евро 2028: ето трите съперника на България в Лигата на нациите

По пътя към Евро 2028: ето трите съперника на България в Лигата на нациите

  • 12 фев 2026 | 19:31
  • 37204
  • 46
Херо: Много съм разочарован, тези хора ще ме откажат от футбола, на ръба съм

Херо: Много съм разочарован, тези хора ще ме откажат от футбола, на ръба съм

  • 12 фев 2026 | 20:34
  • 12084
  • 35
Здрава битка в Пирея, Джокович сред публиката в залата

Здрава битка в Пирея, Джокович сред публиката в залата

  • 12 фев 2026 | 22:05
  • 3522
  • 1