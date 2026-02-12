Брентфорд 0:0 Арсенал, начални минути

Отборите на Брентфорд и Арсенал играят при 0:0 в среща от 26-ия кръг на Премиър лийг.

При победа “топчиите” ще си върнат аванса от 6 точки пред Манчестър Сити. Преди двубоя пък Брентфорд е седми, след като спечели последните си две срещи. В първия сблъсък между Арсенал и “пчеличките” през сезона тимът на Микел Артета се наложи с 2:0.

Уилям Салиба е големият отсъстващ в редиците на гостите, тъй като е болен и не е в групата. Вместо него излиза Кристиан Москера. Виктор Гьокереш си връща позицията на върха на атаката, а Букайо Сака и капитанът Мартин Йодегор са резерви.

Джордан Хендерсън е оставен на пейката за Брентфорд. Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго е в предни позиции.

