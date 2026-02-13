Артета обясни отсъствието на Салиба и Хавертц

Мениджърът на Арсенал Микел Артета успокои поне донякъде феновете на клуба по повод отсъствието на един от ключовите футболисти на тима при равенството с Брентфорд. Един от основните стълбове на тима в отбрана е бил болен и това е причина да бъде извън групата, а междувременно “артилеристите” завършиха наравно 1:1 в гостуването си на “пчеличките” и вече имат преднина на върха от само четири точки пред Манчестър Сити.

“Сутрин Уилям не се чувстваше добре, болен е. Той е вкъщи, но ще отсъства само за кратко. Кай почувства нещо в двубоя със Съндърланд, лек проблем, така че трябва да изчакаме и да видим за колко време ще бъде аут,” призна след срещата испанецът.

Арсенал продължава да показва колебливост в последните седмици. “Артилеристите” имат едва две победи в последните си шест двубоя в Премиър лийг.

