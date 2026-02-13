Популярни
Артета обясни отсъствието на Салиба и Хавертц

  • 13 фев 2026 | 10:52
  • 508
  • 0

Мениджърът на Арсенал Микел Артета успокои поне донякъде феновете на клуба по повод отсъствието на един от ключовите футболисти на тима при равенството с Брентфорд. Един от основните стълбове на тима в отбрана е бил болен и това е причина да бъде извън групата, а междувременно “артилеристите” завършиха наравно 1:1 в гостуването си на “пчеличките” и вече имат преднина на върха от само четири точки пред Манчестър Сити.

Арсенал се издъни срещу Брентфорд след слаба игра
Арсенал се издъни срещу Брентфорд след слаба игра

“Сутрин Уилям не се чувстваше добре, болен е. Той е вкъщи, но ще отсъства само за кратко. Кай почувства нещо в двубоя със Съндърланд, лек проблем, така че трябва да изчакаме и да видим за колко време ще бъде аут,” призна след срещата испанецът.

Арсенал продължава да показва колебливост в последните седмици. “Артилеристите” имат едва две победи в последните си шест двубоя в Премиър лийг.

Артета: Не се опазихме от най-силното оръжие на Брентфорд
Артета: Не се опазихме от най-силното оръжие на Брентфорд
