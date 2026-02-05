Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. БФС, МОН и ММС подписаха меморандум

БФС, МОН и ММС подписаха меморандум

  • 5 фев 2026 | 16:15
  • 344
  • 1
БФС, МОН и ММС подписаха меморандум

Българският футболен съюз, Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта подписаха споразумение за разбирателство, с което поставят началото на дългосрочно партньорство за развитие на децата чрез силата на футбола и спорта в образователната среда.

От страна на Българския футболен съюз меморандумът бе подписан от президента Георги Иванов, от страна на Министерството на младежта и спорта – министър Иван Пешев, а Министерството на образованието и науката бе представено от министър Красимир Вълчев.

На събитието присъстваха още началникът на кабинета на министъра на образованието и науката инж. Таня Михайлова, заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев, както и заместник изпълнителният директор на БФС по международните въпроси Ивета Банкова-Стоянова.

„Това споразумение е важна стъпка в посока устойчивото развитие на футбола и спорта сред децата. Чрез училищата и с подкрепата на държавните институции можем да достигнем до хиляди деца и да използваме футбола като средство за възпитание, здраве и ценности“, заяви президентът на БФС Георги Иванов.

Споразумението създава рамка за въвеждане в училищата в Република България на училищната и обществена спортна програма „Just Play“, както и на свързаната с нея международна инициатива „Футбол за училища“ (Football for Schools – F4S), разработена от ФИФА в партньорство с ЮНЕСКО. Програмата има за цел дългосрочното физическо, социално и личностно развитие на децата чрез интерактивни футболни сесии и образователни дейности.

Като част от меморандума ще бъде създадена специална мобилна апликация на ФИФА, изцяло адаптирана на български език. В нея ще бъдат структурирани тренировъчни и образователни материали, предназначени за използване от учителите при обучението на децата. Всички преподаватели, включени в програмата, ще преминат съответно обучение за работа с апликацията и прилагане на методиката в учебна и извънкласна среда.

Целевата група на програмата са деца на възраст от 4 до 14 години, включително деца със специални образователни потребности и деца с хронични заболявания. Основен фокус е поставен върху изграждането на жизнени умения, насърчаването на активен и здравословен начин на живот, развитието на социални и личностни компетентности, както и създаването на безопасна, приобщаваща и подкрепяща среда в училищата.

Съгласно споразумението БФС ще осигури необходимото спортно оборудване за участващите училища, обучение за учители и координатор на програмата, както и ще поеме разходите по нейното изпълнение. Освен това Българският футболен съюз ще организира допълнителни турнири и състезания, в рамките на които децата ще имат възможност активно да участват, да прилагат наученото и да развиват спортните и социалните си умения в реална игрова среда.

МОН ще съдейства за прилагането и популяризирането на програмата в образователната система, а ММС ще подкрепя инициативата като част от държавната политика за развитие на спорта и физическата активност сред децата и младежите.

Меморандумът е със срок на действие от три години, а с подписването му БФС, МОН и ММС заявяват общата си воля да обединят усилия, експертиза и ресурси в полза на децата в България и да използват футбола като инструмент за образование, възпитание и положителна социална промяна.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев (Пд) си връща защитник, спечелил Купата с "канарчетата"

Ботев (Пд) си връща защитник, спечелил Купата с "канарчетата"

  • 5 фев 2026 | 16:02
  • 907
  • 1
Лагерът на България U18 завърши с нулево равенство срещу ЦСКА III

Лагерът на България U18 завърши с нулево равенство срещу ЦСКА III

  • 5 фев 2026 | 15:41
  • 1231
  • 1
ФИФА премахна и последната забрана на Берое

ФИФА премахна и последната забрана на Берое

  • 5 фев 2026 | 15:34
  • 789
  • 0
Ботев (Пловдив) взе играч от Гьозтепе

Ботев (Пловдив) взе играч от Гьозтепе

  • 5 фев 2026 | 14:37
  • 3059
  • 1
Ботев пуска виртуални билети за дербито с Локомотив

Ботев пуска виртуални билети за дербито с Локомотив

  • 5 фев 2026 | 14:02
  • 1139
  • 0
Илиян Филипов пита фенове дали в Ботев да бъде върнат Антоан Конте

Илиян Филипов пита фенове дали в Ботев да бъде върнат Антоан Конте

  • 5 фев 2026 | 13:47
  • 1256
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Още една топ инвестиция: ЦСКА се похвали с новия си медицински център (видео)

Още една топ инвестиция: ЦСКА се похвали с новия си медицински център (видео)

  • 5 фев 2026 | 16:52
  • 3979
  • 22
ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

ЦСКА през пролетта - нова схема, големи надежди и жестока конкуренция Питас-Годой

  • 5 фев 2026 | 12:30
  • 15641
  • 55
БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

БФС разясни чрез видео и коментар три от ситуациите на Лудогорец - Левски

  • 5 фев 2026 | 13:19
  • 13331
  • 23
Левски също се обяви против расизма и призова феновете си да пазят името на клуба

Левски също се обяви против расизма и призова феновете си да пазят името на клуба

  • 5 фев 2026 | 10:42
  • 11186
  • 104
Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

  • 5 фев 2026 | 13:44
  • 8213
  • 29
Лейкърс се подсилиха с тройкаджия от Атланта, следете сделките в НБА със Sportal.bg

Лейкърс се подсилиха с тройкаджия от Атланта, следете сделките в НБА със Sportal.bg

  • 5 фев 2026 | 17:45
  • 1020
  • 0