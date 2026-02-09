Популярни
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Тази седмица България ще научи съперниците си за Лигата на нациите

Тази седмица България ще научи съперниците си за Лигата на нациите

  • 9 фев 2026 | 12:03
  • 1075
  • 1
Тази седмица България ще научи съперниците си за Лигата на нациите

Този четвъртък, 12 февруари, България ще научи съперниците си в Лига С на следващото издание на Лигата на нациите, което стартира през септември. Жребият ще се проведе в Брюксел от 19:00 ч. българско време

Ако спечелим Лигата на нациите, ще сме в по-добра позициия за Евро 2028 - ето защо
Ако спечелим Лигата на нациите, ще сме в по-добра позициия за Евро 2028 - ето защо

България е във втора урна на Лига С заедно с отборите на Финландия, Словакия и Армения. Всяка група включва по 4 състава - по един тим от всяка една урна. В първа урна на лигата ни са Исландия, Албания, Черна гора и Казахстан. В трета са Беларус, Фарьорските острови, Кипър и Естония, а в четвърта - Гибралтар/Латвия, Люксембург/Малта, Молдова и Сан Марино. България ще се изправи срещу един отбор от първа, трета и четвърта урна.

Пълната програма за мачовете в групата ще бъде оповестена на 13 февруари (петък). За първите път мачовете през септември и октомври ще се слеят в един общ прозорец (24 септември - 6 октомври), през който отборите ще изиграят по 4 двубоя. Последните 2 срещи от груповата фаза ще са в периода 12-17 ноември.

