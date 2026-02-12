България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

Българският национален отбор ще научи съперниците си в третото ниво на Лига на нациите. Следващото издание на турнира на УЕФА ще стартира през септември. Жребият в Брюксел започва в 19:00 часа.

"Лъвовете" са във втора урна заедно с Финландия, Словакия и Армения. Водачи са Исландия, Албания, Черна гора и Казахстан. В третата четворка са Беларус, Фарьорските острови, Кипър и Естония, а последната урна е събрала Гибралтар или Латвия, Люксембург или Малта, Молдова и Сан Марино.

България ще се изправи срещу един отбор от първа, втора и четвърта урна. Припомняме, че преди година загубихме баража за Лига "Б" срещу Ейре. Мачовете през есента ще се играят между 24 септември - 6 октомври и 12 - 17 ноември.