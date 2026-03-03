Калоян Петков: Имайте милост към момичетата, някои от тях идват след нощна смяна

Новият селекционер на женския национален отбор по футбол Калоян Петков стартира със загуба начело на "лъвиците". В първата си среща от световните квалификации в Лига "C" България загуби от Хърватия с 0:1. Срещата се игра на стадион "Александър Шаламанов" в столицата. Единственият гол в мача падна в 80-ата минута. Реализира го звездата в тима на гостите Ивана Руделич. Ето какво заяви след двубоя Петков:

"Това е Хърватия. Никой не знае какво правят в нашата група. Това е отбор, който винаги е играл в Лига А и Лига Б. Плюс това очакванията бяха за крупно поражение за България. При нас отсъстваха най-добрия дефанзивен и офанзивен играч. Николета Бойчева беше с червен картон от предишния мач, а Евдокия Попадинова с леко растежение и решихме да не рискуваме с нейно включване. Във втория мач отиваме за много категорична победа. В Гибралтар ще играеме за много голове. Все пак имайте милост към тези момичета, защото някои от тях идват след нощна смяна. Вратарката се наспа сега тук на лагера. Още нищо не е загубено. Като отбор седим много добре, много са дисциплинирани. Липсата на добро първенство ни прави малко по-неконцентрирани. Яна Динева не е готова. Извадихме я от нафталина, както се казва. Лично ходих до Стара Загора, за да я агитирам да дойде да играе. Тя все още не е готова, но е добър играч".

Следващият мач на България е визита на аутсайдера в групата Гибралтар. Двубоят е на 7 март.