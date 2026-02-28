Популярни
ЦСКА ще опита да продължи серията си срещу предпоследния Септември – на живо със съставите
  Sportal.bg
  България U19
България U19 победи Северна Македония и на родна земя

  • 28 фев 2026 | 16:40
  • 343
  • 0

Юношеският национален отбор на България до 19 години победи с 2:0 Северна Македония във втората контрола, играна между двата тима. След като преди два дни нашите момчета спечелиха с 2:1 в Струмица, днес на собствена земя в Петрич, на стадион "Цар Самуил", отново се поздравиха с успех.

Точни за младите "лъвчета" бяха Радостин Стоилов и Венислав Михайлов.

Срещата започна силно за България и в седмата минута се стигна до дузпа за нашия отбор след игра с ръка. Зад топката застана Радостин Стоилов и не сбърка. Момчетата на Атанас Рибарски продължиха да играят по-добре от противника и 10 минути преди края на пролувремето стигнаха до второ попадение. Венислав Михайлов завърши добра атака и удвои аванса на "лъвчетата".

Така България U19 изигра последните си контроли преди квалификациите в края на март, където ще се изправи срещу Англия, Испания и Хърватия.

Снимки: Startphoto

