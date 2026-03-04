Анди Краев избяга от войната, "тагна" се от Ветрен

Българският национал Андриан Краев, играещ в Апоел Тел Авив, вече си е у дома и избяга от войната в Близкия изток. Футболистът качи стори в "Инстаграм", като се "тагна" от град Ветрен. Клубът на Анди имаше план за евакуация на чуждестранните си играчи, като ги прати в Йордания, а явно вече всички или част от тях са се прибрали в родните си страни.

"У дома. Искам да благодаря на Апоел Тел Авив за невероятната помощ и грижа, които ни оказаха в последните дни. Надявам се всичко да приключи скоро и да сме заедно отново. Най-добрият клуб някога! Обичам ви и нямам търпение да се видим отново на стадиона", написа Андриан Краев в социалната мрежа.