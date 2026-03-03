Двубоите на жените на България, минифутбол, футзал, волейбол и снукър в програмата на Sportbg.bg

Двубоите на женския национален отбор по футбол за жени на България с Хърватия и Гибралтар, както и още минифутбол, футзал, волейбол и снукър ще има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица

3-март-2026 12.00 Минифутбол: Купа „Трети март“

3-март-2026 14.00 1/2 финал :Купа България футзал

3-март-2026 16.00 Финал :Купа България футзал

3-март-2026 12.00 България – Хърватия, (нац.отбор футбол жени)

4-март-2026 18.00 Winbet Snooker League

6-март-2026 18.30 Дея спорт - Славия (волейбол)

7-март-2026 19.00 Левски София - Черно море (волейбол)

7-март-2026 16.00 Амиго Северозапад - Левски София Запад (футзал)

7-март-2026 20.00 Гибралтар - България ,нац.отбор футбол жени