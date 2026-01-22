Стилиян Петров: Дали наистина прегърнахме ролята си на посланици на една футболна туристическа федерация?

Стилиян Петров публикува пост в социалните мрежи, свързан с участието на националния отбор на България в турнира FIFA Series.

България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

"Веселите истории в българския футбол нямат край!

Какво ли означава това за нашето положение на световната футболна карта?

Дали пък наистина прегърнахме ролята си на посланици на една футболна туристическа федерация! Както казват, във всяка шега има и малка доза истина

Кой ли е бил толкова смел да направи едно такова предложението за такъв силен турнир?

Дано момчетата поне да летят със чартър. Скоро ще спра да съм ироничен, саркастичен и ще напиша сериозен статус!".