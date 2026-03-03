Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България W
  3. "Лъвиците" започнаха световните квалификации със загуба

"Лъвиците" започнаха световните квалификации със загуба

  • 3 март 2026 | 14:30
  • 878
  • 1

Женският национален отбор на България отстъпи с 0:1 на Хърватия в първата си среща от световните квалификации в група С/2. Единственото попадение вкара Лучия Вунич 10 минути преди последния съдийски сигнал. Двубоят беше дебют за новия национален селекционер на "лъвиците" Калоян Петков, а своя първи мач с националната фланелка записа и родената в Коня (Турция) полузащитничка Исмигюл Ялчънер, която трябваше да поеме ролята в средата на терена в отсъствието на наказаната капитанка Николета Бойчева.

3 България 0:1 Хърватия

Навръх националния празник Трети март, българките вложиха много усилия, бориха се през цялото време и в нито един момент не изпаднаха в глуха защита. След 60-ата минута обаче умората при тях настъпи и тимът на Хърватия наложи контрол върху топката, който беше материализиран с гол в 80-ата минута. Най-чистото положение за България пропусна Александра Янева в 68-мата минута, след като не успя да нанесе точен и силен удар от около 8-9 метра след пробив и пас назад от Лора Петрова.

3 България 0:1 Хърватия

Другите два отбора в група С/2 са Косово и Гибралтар, които ще се срещнат по-късно днес. Световните квалификации при жените се провеждат във формулата на Лигата на нациите, като победителят в групата едновременно се изкачва в Лига В, а също така играе и плейоф във втория етап от пресявките за място на финалите. Завършилият на второ място състав пък ще играе бараж за преминаване в Лига В.

3 България 0:1 Хърватия

Първото полувреме започна с предимство на хърватките, които контролираха събитията на терена до към 30-ата минута. Вратарката Милена Караколева трябваше да спасява два удара на Ивана Руделич и един на Мая Йошчак. Прострелно подаване на Карла Кукутович пък беше пресечено от българската защита. В последния четвърт час на полувремето Симона Стефанова, Лора Петрова и Полина Ръсина опитаха да застрашат хърватската врата.

3 България 0:1 Хърватия

Началото на втората част също започна с предимство във владеенето на топката от Хърватия, като в 54-тата минута Кристиана Караиванова спря удар на Руделич, след като вратарката Караколева беше в другия ъгъл и нямаше как да спаси. Само три минути по-късно Йошчак получи диагонален пас отдясно, овладя на гърди и елиминира Караиванова. Изстрелът ѝ от воле от 7-8 метра мина над горната греда.

3 България 0:1 Хърватия

В 68-мата минута българките най-после създадоха добра възможност за гол, след като Лора Петрова проби отдясно и върна топката на около 10-ия метър за Александра Янева. Пловдивчанката, която играе в малтийския Суики, обаче не нанесе точен удар.

3 България 0:1 Хърватия

Вратарката Караколева отново спаси българската врата в 78-мата минута, когато при изпълнение на свободен удар беше атакувана от Йошчак. Хърватската нападателка от три метра не успя да преодолее стража на България, а при добавката би в аут. Този сценарий продължи и в следващите няколко минути, като българската вратарка изби три поредни топки.

В 80-ата минута обаче Хърватия стигна до гол чрез Лучия Вунич, която посрещна отбита топка и по диагонала я изпрати в мрежата на българския отбор.

3 България 0:1 Хърватия

В последните 10 редовни и пет допълнителни минути двата отбора заиграха доста по-открито, като заслугата беше на българките, търсещи изравняване. Повечето като брой чисти положения обаче бяха за гостенките, в това число и в последната секунда, когато вратарката Караколева направи поредното си смело спасяване срещу останалата сама срещу нея Петра Микулица.

3 България 0:1 Хърватия

Следващият кръг на световните квалификации при жените е на 7 март, като "лъвиците" ще гостуват на Гибралтар, а хърватките приемат Косово.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от БГ Футбол

Дамян Йорданов: Винаги сме играли до последен дъх

Дамян Йорданов: Винаги сме играли до последен дъх

  • 3 март 2026 | 15:36
  • 168
  • 0
Шансовете за "синя" титла вече са над 90% 

Шансовете за "синя" титла вече са над 90% 

  • 3 март 2026 | 15:34
  • 1083
  • 1
Спартак (Пловдив) и Димитровград ще играят на осми март

Спартак (Пловдив) и Димитровград ще играят на осми март

  • 3 март 2026 | 15:32
  • 186
  • 0
Червеният картон този път не спря Спартак (Варна) и "соколите" стигнаха до ключов успех срещу Монтана

Червеният картон този път не спря Спартак (Варна) и "соколите" стигнаха до ключов успех срещу Монтана

  • 3 март 2026 | 15:24
  • 12693
  • 37
Отложиха с 24 часа дерби на Североизток

Отложиха с 24 часа дерби на Североизток

  • 3 март 2026 | 15:22
  • 334
  • 0
На "Коритото" стана напечено: фенове тръгнаха да нахлуват, откъртиха порта

На "Коритото" стана напечено: фенове тръгнаха да нахлуват, откъртиха порта

  • 3 март 2026 | 15:15
  • 5645
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Берое и Славия

11-те на Берое и Славия

  • 3 март 2026 | 16:00
  • 1743
  • 8
Червеният картон този път не спря Спартак (Варна) и "соколите" стигнаха до ключов успех срещу Монтана

Червеният картон този път не спря Спартак (Варна) и "соколите" стигнаха до ключов успех срещу Монтана

  • 3 март 2026 | 15:24
  • 12693
  • 37
На "Коритото" стана напечено: фенове тръгнаха да нахлуват, откъртиха порта

На "Коритото" стана напечено: фенове тръгнаха да нахлуват, откъртиха порта

  • 3 март 2026 | 15:15
  • 5645
  • 2
Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

  • 3 март 2026 | 10:45
  • 37829
  • 117
Веласкес: Най-вероятно някой бял косъм ми се е появил след мача с Локо (Сф), познаваме перфектно Лудогорец

Веласкес: Най-вероятно някой бял косъм ми се е появил след мача с Локо (Сф), познаваме перфектно Лудогорец

  • 3 март 2026 | 10:46
  • 11157
  • 26
Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

  • 3 март 2026 | 09:32
  • 6302
  • 14