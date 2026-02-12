Популярни
  Ръководството на БФС взе участие в 50-ия Редовен конгрес на УЕФА

  12 фев 2026 | 14:58
Ръководството на Българския футболен съюз в лицето на президента Георги Иванов, изпълнителния директор Андрей Петров и зам.-изпълнителния директор по международните въпроси Ивета Банкова-Стоянова взе участие в 50-ия Редовен конгрес на УЕФА, който се проведе в Брюксел. На събитието, в което участват представители на 55-те страни членки на УЕФА, бе направен финансов отчет за периода 2024/2025 г. и бе одобрен бюджетът на европейската централа за финансовата 2026/2027 г.

Сред почетните гости бе и президентът на ФИФА Джани Инфантино, а в самото начало аудиторията в “Експо Център” в Брюксел бе приветствана лично от президента на УЕФА Александър Чеферин, който се обърна към присъстващите с думите: “Добре дошли в сърцето на Европа. Във времена, в които разделението в обществата става все по-очевидно, футболът много често се превръща в езика на обединението. Тук днес има представители на 55 държави със своите културни различия, но обединени от любовта към играта. А това е и нашата изключително важна задача: да съхраняваме тази страст и емоция, водени от нашия основен принцип – че футболът е за всички и че принадлежи на всекиго от нас.”

По-късно днес българската делегация, част от която е и националният селекционер Александър Димитров, ще присъства на жребия за следващото издание в турнира Лига на нациите, което стартира през септември. Отборът на България е във втора урна на Лига C. Събитието в белгийската столица е с начален час 19:00.

