Видал: Като ги побеждаваме, сме още по-мотивирани да стигнем до първото място в шампионата

Крилото на Лудогорец Кайо Видал говори след победата на своя тим над Левски. “Орлите” се наложиха с 1:0 в 1/4-финал за Sesame Купа на България, като единственото попадение вкара именно Видал.

“Смятам, че беше много труден мач, все пак те са лидер в шампионата и са сериозен отбор. Смятам, че като ги побеждаваме, ще сме още по-мотивирани, за да стигнем до първото място в шампионата. Купата е различно състезание и знаехме, че с плана нашия треньор и отборния дух ние ще бъдем победители.

Много работим върху това. Старши треньорът винаги иска да правим точно такива движение в пространствата. Той се пошегува, че ако правя каквото ми казва, ще вкарвам голове. Искам този гол да го посветя на Текпетей и да напомня, че в света на футбола няма място за расизъм.

Точно с такива мачове се става шампион. Трябва да вярваме, че можем да станем. Знаем, че ще е трудно, но имаме още един мач срещу тях и шанс да намалим точките”, заяви Видал.