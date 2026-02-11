Популярни
Левски е аут от Купата - Лудогорец отново победи "сините" с 1:0 и ги изхвърли от турнира - на живо от Разград с отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Видал: Като ги побеждаваме, сме още по-мотивирани да стигнем до първото място в шампионата

Видал: Като ги побеждаваме, сме още по-мотивирани да стигнем до първото място в шампионата

  • 11 фев 2026 | 20:16
  • 714
  • 7

Крилото на Лудогорец Кайо Видал говори след победата на своя тим над Левски. “Орлите” се наложиха с 1:0 в 1/4-финал за Sesame Купа на България, като единственото попадение вкара именно Видал.

“Смятам, че беше много труден мач, все пак те са лидер в шампионата и са сериозен отбор. Смятам, че като ги побеждаваме, ще сме още по-мотивирани, за да стигнем до първото място в шампионата. Купата е различно състезание и знаехме, че с плана нашия треньор и отборния дух ние ще бъдем победители.

Много работим върху това. Старши треньорът винаги иска да правим точно такива движение в пространствата. Той се пошегува, че ако правя каквото ми казва, ще вкарвам голове. Искам този гол да го посветя на Текпетей и да напомня, че в света на футбола няма място за расизъм.

Точно с такива мачове се става шампион. Трябва да вярваме, че можем да станем. Знаем, че ще е трудно, но имаме още един мач срещу тях и шанс да намалим точките”, заяви Видал.

