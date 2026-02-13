Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  Ден 7 в Милано – Кортина: Ще бъдат раздадени 7 златни медала

Ден 7 в Милано – Кортина: Ще бъдат раздадени 7 златни медала

  • 13 фев 2026 | 07:45
  • 161
  • 0
Ден 7 в Милано – Кортина: Ще бъдат раздадени 7 златни медала

Общо седем комплекта медали ще бъдат раздадени в днешния седми ден на Зимните олимпийски игри в Милано – Кортина.

Първият нов шампион за деня ще бъде определен в интервалния старт на 10 километра свободен стил в ски бягането при мъжете, който започва в 12:45 часа българско време. В него участие ще вземат и двамата българи Даниел Пешков и Марио Метиканов.

В 15:00 часа ще стартира мъжкият спринт на 10 километра в биатлона, където също ще има българско участие. На старта ще застанат Антон Синапов, Благой Тодев, Владимир Илиев и Константин Василев.

Нови шампиони ще има още в сноуборд кроса при дамите, бързото пързаляне с кънки на 10 000 метра при мъжете, фигурното пързаляне при мъжете, мъжкият халфпайп в сноурбода и мъжкия скелетон. В женския хокей на лед пък ще стартират директните елиминации.

