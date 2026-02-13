Популярни
  Милано - Кортина 2026
Японец грабна златото в халфпайпа, Скоти Джеймс остана със сребро

  13 фев 2026
  • 328
  • 0
Японецът Юто Тоцука спечели олимпийската титла в сноуборда, в дисциплината халфпайп. Той завърши с резултат от 95.00 точки, като изпревари Скоти Джеймс от Австралия, събрал 93.50. Третото място и бронзов медал са притежание на Рюсей Ямада (Япония), чийто резултат е 92.00.

24-годишиният Tоцука започна силно финала, заемайки 2-ата позиция след втория манш. Японците окупираха челната тройка тогава, а бъдещият олимпийски шампион се движеше на 2-о място, изоставайки на точка от временния лидер Ямада.

Във втория манш обаче Тоцука - дългогодишен лидер в спорта, но никога олимпийски медалист, направи спринта на живота си, за да изпревари австралийската легенда Скоти Джеймс. Джеймс отново се задоволи със сребро, точно както през 2022 година. Всъщност именно предсталителят на Австралия единствен конкурираше японците и дори можеше да се окичи и със златото, но в последното си изпълнение в третия манш, точно на приземяването не успя да запази равновесие и падна на кота 0.

Анализаторът Дан Уокън отбеляза по време на самото състезание, че „нивото на сноуборда в олимпийския мъжки халфпайп никога не е било по-добро“ и че също така „Япония задава стандарта за целия свят“.

И тези думи бяха подкрепени от статистиката, след като половината от първите осем в крайното класиране бяха японци. Другите двама - Рука Хирано и Аюму Хирано, завършиха съответно на 4-о и на 7-о място.

Също така първите четирима в крайното класиране постигнаха 90 или повече точки в най-доброто си спускане, като безупречния втори манш на Тоцука донесе 95.00.

Сноуборд, халфпайп – мъже, крайно класиране:

1. Юто Тоцука (Япония) – 95.00

2. Скоти Джеймс (Австралия) – 93.50

3. Рюсей Ямада (Япония) – 92.00

Снимки: Gettyimages

