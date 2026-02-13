Марио Матиканов се класира 50-ти, а Даниел Пешков – 68-ми на 10 километра свободен

Двамата българи, които участва в днешния интервален старт на 10 километра свободен стил в ски бягането на Олимпийските игри в Милано – Кортина, Марио Матиканов и Даниел Пешков се класираха съответно 50-ти и 68-ми.

Матиканов стартира с №43 и измина дистанцията за 23:00.5 минути. На финала той регистрира пасив от 2:24.3 минути спрямо норвежеца Йоханес Клаебо, който спечели златния медал.

Уникален! Йоханес Клаебо с трето злато в Милано - Кортина и 8-а олимпийска титла

Пешков пък потегли с №74 и даде време от 23:54.8. Така той изостана с 54.3 от Матиканов и с 3:18.4 от шампиона Клаебо.

Снимки: Gettyimages