Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Марио Матиканов се класира 50-ти, а Даниел Пешков – 68-ми на 10 километра свободен

Марио Матиканов се класира 50-ти, а Даниел Пешков – 68-ми на 10 километра свободен

  • 13 фев 2026 | 14:12
  • 477
  • 1
Марио Матиканов се класира 50-ти, а Даниел Пешков – 68-ми на 10 километра свободен

Двамата българи, които участва в днешния интервален старт на 10 километра свободен стил в ски бягането на Олимпийските игри в Милано – Кортина, Марио Матиканов и Даниел Пешков се класираха съответно 50-ти и 68-ми.

Матиканов стартира с №43 и измина дистанцията за 23:00.5 минути. На финала той регистрира пасив от 2:24.3 минути спрямо норвежеца Йоханес Клаебо, който спечели златния медал.

Уникален! Йоханес Клаебо с трето злато в Милано - Кортина и 8-а олимпийска титла
Уникален! Йоханес Клаебо с трето злато в Милано - Кортина и 8-а олимпийска титла

Пешков пък потегли с №74 и даде време от 23:54.8. Така той изостана с 54.3 от Матиканов и с 3:18.4 от шампиона Клаебо.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

САЩ и Германия започнаха по план в Милано - Кортина 2026

САЩ и Германия започнаха по план в Милано - Кортина 2026

  • 13 фев 2026 | 09:11
  • 732
  • 0
54-годишен е най-възрастният американски олимпиец

54-годишен е най-възрастният американски олимпиец

  • 13 фев 2026 | 09:04
  • 1782
  • 0
Най-силният отбор в историята на САЩ може да оспори господството на Канада

Най-силният отбор в историята на САЩ може да оспори господството на Канада

  • 13 фев 2026 | 08:51
  • 7783
  • 3
Дойде да гледа Олимпиадата, а полицията го арестува за престъпление отпреди 16 години

Дойде да гледа Олимпиадата, а полицията го арестува за престъпление отпреди 16 години

  • 13 фев 2026 | 08:25
  • 5229
  • 1
Ден 7 в Милано – Кортина: Клаебо донесе осмо злато на Норвегия

Ден 7 в Милано – Кортина: Клаебо донесе осмо злато на Норвегия

  • 13 фев 2026 | 13:55
  • 6882
  • 1
Българите в Милано - Кортина днес: Ски бегачите ни приключиха, ред е за биатлонистите

Българите в Милано - Кортина днес: Ски бегачите ни приключиха, ред е за биатлонистите

  • 13 фев 2026 | 14:17
  • 17375
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 5448
  • 12
Димитров: Силите са балансирани, Исландия бележи исторически възход, елиминира Англия

Димитров: Силите са балансирани, Исландия бележи исторически възход, елиминира Англия

  • 13 фев 2026 | 14:59
  • 791
  • 0
Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 19318
  • 38
България започва с две домакинства в Лигата на нациите

България започва с две домакинства в Лигата на нациите

  • 13 фев 2026 | 10:55
  • 13915
  • 18
Българите в Милано - Кортина днес: Ски бегачите ни приключиха, ред е за биатлонистите

Българите в Милано - Кортина днес: Ски бегачите ни приключиха, ред е за биатлонистите

  • 13 фев 2026 | 14:17
  • 17375
  • 5
Ден 7 в Милано – Кортина: Клаебо донесе осмо злато на Норвегия

Ден 7 в Милано – Кортина: Клаебо донесе осмо злато на Норвегия

  • 13 фев 2026 | 13:55
  • 6882
  • 1