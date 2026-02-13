Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. 19-годишен чех триумфира със златото на 10 000 м в бързото пързаляне с кънки

  • 13 фев 2026 | 19:32
  • 142
  • 1
Чехът Методей Илек спечели олимпийската титла в бързото пързаляне с кънки на 10 000 метра за мъже на Олимпийските игри в Милано и Кортина д’Ампецо.

19-годишният Илек се движеше под олимпийския рекорд в дисциплината, но в крайна сметка не успя да го подобри. Чехът финишира с 12:33.43 минути, което бе достатъчно да спечели златото и да прибави втори медал от Игрите след среброто на 5000 метра преди пет дни.

Втори остана роденият в Русия представител на Полша Владимир Семируний с 12:39.08 минути.

Бронзовото отличие е за ветерана 40-годишния нидерландски ветеран Йорит Бергсма с 12:40.48. Това е четвърти олимпийски медал за Бергсма - той има злато и сребро от Сочи 2014 и бронз от Пьончан 2018.

Норвежецът Сандер Ейтрем, който спечели титлата на 5000 метра преди пет дни, не успя да повтори успеха си на по-дългата дистанция, като остана на разочароващото седмо място.

10 000 метра бързо пързаляне с кънки, мъже:

1. Методей Илек (Чехия) - 12:33.43 минути

2. Владимир Семируний (Полша) - 12:39.08

3. Йорит Бергсма (Нидерландия) - 12:40.48

