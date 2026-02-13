Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Австралийка спечели сноубордкроса на Олимпийските игри в Италия

Австралийка спечели сноубордкроса на Олимпийските игри в Италия

  • 13 фев 2026 | 16:34
  • 127
  • 0
Австралийка спечели сноубордкроса на Олимпийските игри в Италия

Австралийската сноубордистка Джоузи Баф спечели златния медал в дисциплината сноубордкрос при жените на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. 23-годишната Баф донесе първо отличие за родината си в дисциплината.

В големия финал тя поведе към средата на дистанцията и удържа атаката на чехкинята Ева Адамчикова, която остана втора, на 0.04 секунди след победителката. 32-годишната Адамчикова добави трети медал към колекцията си от Олимпийски игри след златото в дисциплината от Сочи 2014 и бронзовия медал, спечелен четири години по-късно в Пьончан.

Бронзът заслужи италианката Микела Мойоли, завършила с изоставане от 0.50 секунди. За Мойоли това също е трето отличие от Олимпиада след титлата в индивидуалната надпревара при жените от Пьончан 2018 и среброто в смесеното отборно състезание в сноубордкроса от Пекин 2022.

Сребърната медалистка при жените от предишните Зимни олимпийски игри в Китай Хлое Треспьош от Франция отпадна на четвъртфиналите.

Снимки: Gettyimages

