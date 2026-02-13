Австралийка спечели сноубордкроса на Олимпийските игри в Италия

Австралийската сноубордистка Джоузи Баф спечели златния медал в дисциплината сноубордкрос при жените на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. 23-годишната Баф донесе първо отличие за родината си в дисциплината.

🥇 Josie BAFF tears across the finish line to win #Gold in the women's snowboard cross, making her the first Australian woman to reach the podium at #MilanoCortina2026 👏



What a final, and what a way to claim your first Olympic medal 🔥 🤩 @FISSnowboard | @AUSOlympicTeam |… pic.twitter.com/U7vFDX8POS — The Olympic Games (@Olympics) February 13, 2026

В големия финал тя поведе към средата на дистанцията и удържа атаката на чехкинята Ева Адамчикова, която остана втора, на 0.04 секунди след победителката. 32-годишната Адамчикова добави трети медал към колекцията си от Олимпийски игри след златото в дисциплината от Сочи 2014 и бронзовия медал, спечелен четири години по-късно в Пьончан.

🥈 Eva ADAMCZYKOVA stomps onto the second spot on the podium with a #Silver medal for Czechia in the women's snowboard cross 🤩



This marks an impressive third medal at the Winter Olympics 👏 @FISSnowboard | @olympijskytym |#Samsung | #OpenAlwaysWins | #MedalAlert |… pic.twitter.com/40ls4WhB1P — The Olympic Games (@Olympics) February 13, 2026

Бронзът заслужи италианката Микела Мойоли, завършила с изоставане от 0.50 секунди. За Мойоли това също е трето отличие от Олимпиада след титлата в индивидуалната надпревара при жените от Пьончан 2018 и среброто в смесеното отборно състезание в сноубордкроса от Пекин 2022.

🥉 That was dramatic 🤯



Michela MOIOLI fights her way onto the podium, taking the #Bronze medal on home snow from an outstandingly exciting women's snowboard cross!



Congratulations 👏 @FISSnowboard | @ItaliaTeam_it | #Samsung | #OpenAlwaysWins | #MedalAlert |… pic.twitter.com/OhsyDDzee0 — The Olympic Games (@Olympics) February 13, 2026

Сребърната медалистка при жените от предишните Зимни олимпийски игри в Китай Хлое Треспьош от Франция отпадна на четвъртфиналите.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages