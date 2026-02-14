Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Изненадващ шампион във фигурното пързаляне при мъжете, провал за Малинин

Изненадващ шампион във фигурното пързаляне при мъжете, провал за Малинин

  • 14 фев 2026 | 01:11
  • 387
  • 0
Изненадващ шампион във фигурното пързаляне при мъжете, провал за Малинин

Михаил Шайдоров от Казахстан изненадващо стана олимпийски шампион по фигурно пързаляне на Игрите в Милано-Кортина, след като надпреварата при мъжете поднесе една от най-големите изненади от началото на Олимпиадата.

Втори и трети се наредиха японците Юма Кагияма и Шун Сато.

Големият фаворит, двукратен олимпийски шампион и лидер след кратката програма Иля Малинин претърпя провал и остана без медал, завършвайки на осма позиция.

Шайдоров, който е световен вицешампион за 2025 година, започна с комбинация от троен аксел-четворен салхоф, след което направи още четири четворни скока и втори троен аксел, за да събере 114.68 точки само за технически елементи в съчетанието си. Той беше оценен от съдиите със 198.64 точки за волната програма, което е негов личен рекорд.

Казахстанецът, който беше едва пети след кратката програма, събра сбор от 291.58, побеждавайки убедително с над 10 точки своите съперници.

Отново сребърно отличие както и в Пекин 2022 завоюва Юма Кагияма със 280.06, а трети е неговият сънародник Шун Сато с 274.90, който беше едва девети след кратката програма.

Но най-голямата изненада беше слабото представяне на американеца Иля Малинин, който беше считан за най-големия фаворит за титлата. Той обаче не издържа на напрежението от големите очаквания, изпълни само четири от планираните седем четворни скока и то не съвсем чисто, падна два пъти и се срина от първо място в кратката програма до осмо в крайното класиране, след като получи 15-а по сила оценка за волната програма.

Сред зрителите в залата беше седемкратната олимпийска шампионка по спортна гимнастика Симон Байлс (САЩ), която присъства за първи път Зимни игри.

Европейският шампион за 2026-а Нига Егадзе (Грузия) завърши едва на десета позиция, а двукратният първенец на Стария континент Адам Сяо Хим Фа (Франция), трети след кратката програма, се нареди седми.

фигурно пързаляне, мъже:

1. Михаил Шайдоров (Казахстан) - 291.58 точки (92.94 кратка програма и 198.64 волна програма)

2. Юма Кагияма (Япония) - 280.06 (103.07 и 176.99)

3. Шун Сато (Япония) - 274.90 (88.70 и 186.20)

