Уникален! Йоханес Клаебо с трето злато в Милано - Кортина и 8-а олимпийска титла

  2. Милано - Кортина 2026
  • 13 фев 2026 | 13:45
  • 2542
  • 0
Норвежецът Йоханес Клаебо продължава да пренаписва историята на ски бягането.

Клаебо спечели трета олимпийска тила на Зимните игри в Милано - Кортина, след като спечели и дисциплината 10 км свободен стил.

“Летящият” норвежец измина дистанцията за 20:36.2 минути и достигна до титлата, с много силен финален спринт.

Сребърното отличи грабна французина Матис Делож, след като изостана само на 4.0 секунди.

Бронзовото отличие отново заслужи друг норвежец - Ейнар Хедегарт, който водеше с 5 секунди в средата на дистанцията и с почти секунда километър преди финала, но загуби темпо в решаващите последни метри и финишира на 14.0 секунди зад Клаебо, за да заслужи бронза. 

Харолд Амундсен финишира четвърти на 24.0 секунди, а Мартин Нингет допълни норвежката доминация с 5-о място и изоставане на 27.3 секунди.

Анди Мъсгрейв достигна до 6-ото място за Великобритания, след като финишира на 30.1 секунди след шампиона Клаебо.

Клаебо продължава да пише олимпийска история

Това бе трето олимпийско злато за Йоханес Клаебо на Игрите Милано - Кортина. По-рано 29-годишният норвежец грабна титлите в скиатлона и спринта.

Йоханес Клаебо завоюва олимпийската титла в скиатлон

Йоханес Клаебо влезе в клуба на най-успешните ски бегачи в историята на спорта, след като вече има в актива си 8 олимпийски титли, 1 сребърен и 1 бронзов медал от ЗОИ, а освен това има 15 световни титли, както и 2 сребърни и 1 бронзов медал от световни първенства.

Така той се изравни по олимпийски титли със своите сънародници Бьорн Дели и Марит Бьорген, които също са печелили по 8 олимпийски титли, както и легендата на биатлона Оле Ейнар Бьорндален, който също е 8-кратен олимпийски шампион.

Марит Бьорген е рекордьорка с 8 златни, 4 сребърни и 3 бронзови, а Клаебо в момента е с 8 златни, 1 сребърен и 1 бронзов.

До края на Олимпийските игри в Милано - Кортина Йоханес Клаебо на теория има възможност да добави още титли, след като ще участва в отборния спринт, щафетата и 50 км.

Йоханес Клаебо е вторият спортист на Игрите в Милано - Кортина с 3 златни медала. Преди него 3 златни отличия спечели швейцарският алпиец Франьо фон Алмен, който триумфира в спускането, супер гигантския слалом и отборната комбинация.

Златният Фон Алмен: Може би след няколко години ще осъзная успеха си

Ски бягане, интервален старт на 10 километра свободен стил за мъже:
1. Йоханес Клаебо (Норвегия)     -   20:36.2 минути
2. Матис Делож (Франция)         - на 4.9 секунди
3. Ейнар Хедегарт (Норвегия)     - на 14.0
4. Харалд Амундсен (Норвегия)   - на 24.0
5. Мартин Ниенгет (Норвегия)     - на 27.3
6. Андрю Мъсгрейв (Великобритания) - на 30.1
49. МАРИО МАТИКАНОВ (БЪЛГАРИЯ)   - на 2:24.3 минути
67. ДАНИЕЛ ПЕШКОВ (БЪЛГАРИЯ)     - на 3:18.6 минути

Марио Матиканов се класира 50-ти, а Даниел Пешков – 68-ми на 10 километра свободен
Снимки: Gettyimages

