Фаворитът Мат Уестън триумфира в олимпийското състезание по скелетон

Фаворитът Мат Уестън спечели олимпийското състезание по скелетон за мъже на Игрите в Милано-Кортина 2026. 28-годишният британец, който е двукратен световен и европейски шампион, финишира за 3:43.33 минути с рекорд на трасето, триумфирайки по категоричен начин.

Аксел Юнг остана на второ място в класирането в дисциплината, изоставайки на 0.88 секунди зад Уестън. Германецът спечели втори пореден сребърен медал на Олимпиада, след като приключи като вицешампион и преди 4 години.

Трети се нареди Кристофер Гротхер, спечелил златно отличие в Пекин 2022. Германският състезател е на 1.07 секунди зад британския първенец.

Мат Уестън осигури първа титла и първи медал за Великобритания на Олимпийските игри в Италия.

Скелетон, мъже:

1. Мат Уестън (Великобритания) 3:43.33 минути

2. Аксел Юнг (Германия) на 0.88 секунди

3. Кристофер Гротхер (Германия) на 1.07 секунди