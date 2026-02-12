Мбапе е под въпрос за мача със Сосиедад

Участието на Килиан Мбапе в съботното домакинство на Реал Мадрид срещу Реал Сосиедад е поставено под въпрос. Днес французинът не е тренирал с отбора и се е подготвял във фитнеса, както се случи и вчера. Причината за това е, че нападателят все още чувства дискомфорт в лявото коляно, което го мъчи още от края на миналата година. Според “Ас” утре ще се вземе окончателното решение дали Мбапе да бъде включен в групата, или да получи почивка този уикенд.

Като изключим провала за Купата на краля срещу Албасете, Мбапе игра във всичките шест мача на Реал след турнира за Суперкупата. Проблемът не му пречи да е в страхотна форма, като той отбеляза девет гола в тези срещи. От началото на сезона той е пропуснал само четири мача.

Раул Асенсио също не е тренирал днес, като бранителят е болен от грип. В Реал обаче очакват той утре да поднови тренировки и в съботата да бъде на разположение на Алваро Арбелоа.

