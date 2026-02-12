Чеферин: Имахме разногласия с Флорентино, но винаги сме се уважавали, щастлив съм, че Реал и Барселона отново са с нас

Президентът на УЕФА Александър Чеферин изнесе своята традиционна реч на Конгреса на асоциацията, който се провежда в Брюксел. В нея словенецът в която подчерта колко е важно да се запази единството във футбола в един все по-фрагментиран свят. Той не пропусна да коментира и вчерашното споразумение между Реал Мадрид и УЕФА, с което на практика се сложи край на проекта за Суперлигата, който съвсем доскоро бе лансиран от президента на “лос бланкос” Флорентино Перес.

УЕФА се разбра с Реал Мадрид и сложи край на проекта за Суперлига

„Клубовете внасят амбиция в целия този спорт. И като говорим за клубовете, трябва да засегна вчерашните събития. Щастлив съм, че Реал Мадрид и Барселона отново се присъединяват към нашето семейство. Истината е, че всички бяхме уморени. Нека бъде ясно, никога не сме губили взаимното си уважение с Флорентино, нито любовта си към футбола, въпреки че имахме различия. Единственият победител е футболът. И благодаря на Насер Ал-Хелаифи (б.ред. - собственикът и президент на Пари Сен Жермен), защото неговото лидерство беше ключово, за да бъдем отново обединени”, каза Чеферин.

„Единството никога не трябва да се приема за даденост. Само на няколко километра оттук, при Ватерло, научихме, че крехкостта е много ценна и много чуплива. Днес не се нуждаем от дълги уроци по история. Забелязваме поляризацията, светът се разделя. Понякога като адвокат се питам дали не се отдалечаваме от върховенството на закона. Истината е, че ЕС се опитва да запази своите принципи. А какво общо има това с футбола? Всичко, защото в един фрагментиращ се свят футболът продължава да обединява, и то в разнообразието. Това е мото, което важи за европейския футбол”, заяви още словенецът.

Чеферин отново защити новите формати на европейските клубни турнири, приети от УЕФА. „Мнозина се съмняваха, предупреждаваха ни, а обичайните критици ни казваха, че ще се провалим, но турнирите сега са много по-добри и по-конкурентни. И това не е случайно, моделът беше разработен отговорно. Той спечели по гледаемост, приходи и конкурентоспособност. Този сезон почти 450 милиона ще бъдат разпределени между клубовете извън турнирите.“

Чеферин пожела и успех на президента на ФИФА Джани Инфантино с предстоящото Световно първенство.