Левски е аут от Купата - Лудогорец отново победи "сините" с 1:0 и ги изхвърли от турнира - на живо от Разград с отзивите
Шефът на Ла Лига веднага нападна Перес: Преди 90 дни твърдеше друго

  • 11 фев 2026 | 19:27
  • 857
  • 1
Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас реагира на съобщението, че Реал Мадрид също се отказва от Суперлигата, с което проектът окончателно пропада. Той е от най-големите критици на идеята за въпросното състезание. Още от първия ден той нападаше боса на Реал Флорентино Перес, който беше флагман на Суперлигата.

“Преди по-малко от 90 дни Флорентино Перес твърдеше, че споразумение с УЕФА е почти равносилно на капитулация - написа шефът на лигата. - Сега започва обичайната фаза: изграждане на нов разказ чрез говорители, така че една корекция да изглежда като стратегическа победа. Проблемът не е в промяната. Проблемът е в отричането, че си се променил“, добави той. Когато някой притежава истинско лидерство, не е необходимо да пренаписва казаното преди 90 дни. Състезание, в което се бориш сам срещу себе си, беше невъзможно.“

Тебас винаги е отстоявал идеята, че испанските отбори трябва да си останат част от турнирите по егидата на УЕФА.

