УЕФА се разбра с Реал Мадрид и сложи край на проекта за Суперлига

УЕФА е постигнала договорка с Асоциацията на европейските футболни клубове и Реал Мадрид за доброто на европейския клубен футбол. Това обявиха от европейската футболна централа. Договорката ще послужи за решаване на правните спорове по отношение на проекта за европейска Суперлига.

Реал Мадрид бе последният останал клуб, който подкрепяше създаването на нов клубен турнир с участието на най-големите отбори в Европа, чиято основа бе да заложи на традициите, а не на моментното състояние и представяне. Преди няколко дни Барселона обяви, че се отказва от Суперлигата. Проектът стартира през 2021 г. с амбицията да реформира европейския футбол, но от самото начало беше посрещнат със силна институционална и обществена съпротива.

UEFA, European Football Clubs and Real Madrid CF reach agreement for the good of European club football.



🔗 Read more here: https://t.co/Wz5nfMELrr pic.twitter.com/BR9ZruknBT — UEFA (@UEFA) February 11, 2026

От УЕФА съобщиха, че след месеци на разговори те са постигнали споразумение с Европейските футболни клубове и Реал Мадрид. От централата не дават подробности относно разбирателството, но по всяка вероятност това означава край на проекта за Суперлигата.