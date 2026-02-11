Шеф на Лион за Ендрик: Колкото повече играе, толкова по-малко плащаме на Реал Мадрид

Техническият директор на Лион Матийо Луи-Жан се похвали с изгодната структура на наема, с който клубът привлече нападателя Ендрик от Реал Мадрид до края на сезона. Той също така разказа как “хлапетата” са процедирали, за да си осигурят привличането на младия бразилец, който вкара пет гола и направи една асистенция в първите си пет мача за тима преди да си изкара червен картон при победата с 1:0 над Нант.

“Структурата на сделката е такава, че колкото повече играе, толкова по-малко плащаме. Тази практика става все по-често срещана и от нея печелят всички страни. За момента сделката за Ендрик е, че той ще остане при нас само до края на сезона. При всички случаи, това е сделката, която сме обсъдили с Реал Мадрид. Няма съмнения или неяснота по този въпрос. Що се отнася до пристигането на Ендрик, обмисляхме го още след затварянето на летния трансферен прозорец. Знаехме, че имахме истинска нужда от подсилване на тази позиция, като си дадохме възможността да отидем и да го привлечем през януари. Имаше няколко играчи, които потенциално бяха на пазара, а Ендрик беше един от тях. Затова установихме контакт много бързо.

Endrick has been on FIRE since joining Lyon 🔥👏 pic.twitter.com/vGunKKJ79s — OneFootball (@OneFootball) February 10, 2026

Първо се свързахме с обкръжението на Ендрик, за да се опитаме да го убедим. Бързо се свързах с агентите на играча, а Михаел Герлингер (генералният мениджър - б.р.) бързо се свърза с Реал Мадрид. Така че веднага започнахме преговори с Ендрик и неговите представители, за да му обясним проекта на Лион. Ние бяхме един от малкото отбори без истинска “деветка” в нашия състав. Също така знаехме, че там вероятно щяха да му търсят клуб, за да трупа игрово време преди Световното първенство”, обясни Луи-Жан в предаването L'After Foot по RMC Sport.

