Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лион
  3. Шеф на Лион за Ендрик: Колкото повече играе, толкова по-малко плащаме на Реал Мадрид

Шеф на Лион за Ендрик: Колкото повече играе, толкова по-малко плащаме на Реал Мадрид

  • 11 фев 2026 | 17:45
  • 1508
  • 1
Шеф на Лион за Ендрик: Колкото повече играе, толкова по-малко плащаме на Реал Мадрид

Техническият директор на Лион Матийо Луи-Жан се похвали с изгодната структура на наема, с който клубът привлече нападателя Ендрик от Реал Мадрид до края на сезона. Той също така разказа как “хлапетата” са процедирали, за да си осигурят привличането на младия бразилец, който вкара пет гола и направи една асистенция в първите си пет мача за тима преди да си изкара червен картон при победата с 1:0 над Нант.

Агентът на Ендрик: В Реал Мадрид играят 8 от 10-те най-добри футболисти в света
Агентът на Ендрик: В Реал Мадрид играят 8 от 10-те най-добри футболисти в света

“Структурата на сделката е такава, че колкото повече играе, толкова по-малко плащаме. Тази практика става все по-често срещана и от нея печелят всички страни. За момента сделката за Ендрик е, че той ще остане при нас само до края на сезона. При всички случаи, това е сделката, която сме обсъдили с Реал Мадрид. Няма съмнения или неяснота по този въпрос. Що се отнася до пристигането на Ендрик, обмисляхме го още след затварянето на летния трансферен прозорец. Знаехме, че имахме истинска нужда от подсилване на тази позиция, като си дадохме възможността да отидем и да го привлечем през януари. Имаше няколко играчи, които потенциално бяха на пазара, а Ендрик беше един от тях. Затова установихме контакт много бързо.

Първо се свързахме с обкръжението на Ендрик, за да се опитаме да го убедим. Бързо се свързах с агентите на играча, а Михаел Герлингер (генералният мениджър - б.р.) бързо се свърза с Реал Мадрид. Така че веднага започнахме преговори с Ендрик и неговите представители, за да му обясним проекта на Лион. Ние бяхме един от малкото отбори без истинска “деветка” в нашия състав. Също така знаехме, че там вероятно щяха да му търсят клуб, за да трупа игрово време преди Световното първенство”, обясни Луи-Жан в предаването L'After Foot по RMC Sport.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Дибала се завръща в игра за Рома за дербито с Наполи

Дибала се завръща в игра за Рома за дербито с Наполи

  • 11 фев 2026 | 15:22
  • 580
  • 0
Симеоне преди сблъсъка с Барселона: Винаги имам вяра във всичко, което правя, публиката ни ще е много важна

Симеоне преди сблъсъка с Барселона: Винаги имам вяра във всичко, което правя, публиката ни ще е много важна

  • 11 фев 2026 | 15:09
  • 990
  • 0
Палмър изпревари Груев за награда в Премиър лийг

Палмър изпревари Груев за награда в Премиър лийг

  • 11 фев 2026 | 14:57
  • 2473
  • 3
Ханзи Флик: Харесва ни да се тестваме срещу съперници като Атлетико

Ханзи Флик: Харесва ни да се тестваме срещу съперници като Атлетико

  • 11 фев 2026 | 14:39
  • 2089
  • 1
Барселона разкри за проблем на Маркъс Рашфорд

Барселона разкри за проблем на Маркъс Рашфорд

  • 11 фев 2026 | 14:06
  • 3349
  • 0
Шлотербек вече има краен срок за решение относно бъдещето си, Реал Мадрид е напълно възможен вариант

Шлотербек вече има краен срок за решение относно бъдещето си, Реал Мадрид е напълно възможен вариант

  • 11 фев 2026 | 14:02
  • 1871
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 1:0 Левски, ефектна петичка на Майкон предотврати втори гол в "синята" врата

Лудогорец 1:0 Левски, ефектна петичка на Майкон предотврати втори гол в "синята" врата

  • 11 фев 2026 | 19:15
  • 71856
  • 265
Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 16:23
  • 70541
  • 76
Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

  • 11 фев 2026 | 16:56
  • 35127
  • 19
Христо Илиев подобри 48-годишния национален рекорд на България на 60 м и се класира за Световното

Христо Илиев подобри 48-годишния национален рекорд на България на 60 м и се класира за Световното

  • 11 фев 2026 | 17:56
  • 4336
  • 1
Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

  • 11 фев 2026 | 16:57
  • 13634
  • 3
Лора Христова: Една чаша вино за медала може

Лора Христова: Една чаша вино за медала може

  • 11 фев 2026 | 18:49
  • 523
  • 0