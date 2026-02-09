Карик: На това ниво никога не можеш да си сигурен, че следващият мач ще мине добре

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик заяви, че е важно играчите да се наслаждават на победите, но и да са напълно фокусирани преди следващия мач на тима, посочвайки, че на това ниво няма мачове, които можеш да приемаш за лесни. “Червените дяволи” постигнаха четири последователни победи в Премиър лийг след идването на бившия полузащитник, който е начело на отбора до лятото. Във вторник вечер те гостуват на Уест Хам, който се бори за оставането си в най-високото ниво на английския футбол.

“Трябва да се наслаждаваш на тръпката от победата. За това сме тук и трябва да можем да се наслаждаваме на тези моменти, не може винаги да не показваш емоции, но преди следващата среща трябва да се стегнеш, за да го направиш отново. Трябва да можеш да вземеш това чувство на увереност от мачовете, които печелиш, и да го пренесеш в следващата среща. Да се възползваш от този фактор. Голямото предизвикателство е да си наясно какво ти е коствало да стигнеш до там, да знаеш, че само упоритата работа и добрата подготовка ти дават възможност да печелиш. На това ниво никога не можеш да си сигурен, че следващият мач ще мине добре. Но все пак трябва да почувстваш емоцията, иначе е скучно и безмислено. Момчетата се справиха много добре, имаше еуфория от победата, след което трябва да се върнат към тренировките и да се фокусират върху следващия двубой,” коментира бившият халф

Той посочи, че е останал доволен от успеха с 2:0 над Тотнъм и най-вече от чистата мрежа, което, по думите му, дава възможност на Манчестър Юнайтед да печели мачове, отбелязвайки по-малко.

“Радващо е, че успяхме да спечелим без да допуснем гол. По-лесно е да побеждаваш, без да е нужно да бележиш толкова много голове всяка седмица. Изглежда сме отбор, който може да създава много положения за гол, така че определено е нужно да постигнем правилния баланс. Имаме много неща, върху които трябва да работим и които трябва да подобрим.Трябва да подобрим представянето си без топка, за да бъдем по-добър отбор, но това е нещо, което няма как да стане за три или четири седмици. Няма как да оправим всичко и да изглежда перфектно. Момчетата реагираха наистина добре на това, което бяхме поискали от тях и победиха Тотнъм без да допуснат, което беше важно,” обясни временният наставник.

Карик заяви, че той и неговите колеги са се опитали да обяснят на футболистите, че Уест Хам е в трудна позиция и се бори за своето оцеляване, но всеки тим има своите цели.

“Във всеки мач трябва да влезеш с разбиране за ситуацията и на двата отбора. Опитахме да изясним картината тази картина във всеки един мач до момента, така че правим това и за вторник. Видът на мача, какво се очаква, какви са уменията, които ще са необходими, за да спечелиш, защото различните срещи имат различни изисквания. Отборите в долната половина на класирането се борят много за определени неща, но ние също сме така. Човек си мисли, че ситуацията ще намери баланс и е важно кой в крайна сметка ще успее спечели. Уест Хам са много добри в прехода, имат отлични атакуващи футболисти, вече ги проучваме и имаме представа от това, което ще ни предложат, както ще направят и те. Могат да са много заплашителни, когато наберат самочувствие на своя стадион, така че ще трябва да се справим с това,” посочи треньорът на Манчестър Юнайтед.

В края на пресконференцията той призна, че Мейсън Маунт и Матайс де Лихт отново няма да са на разположение за тази среща, но се надява полузащитникът да бъде на линия за двубоя с Евертън, който е едва на 23 февруари.

“Мейсън Маунт няма да е на разположение за вторник, но определено ще се върне за мача с Евертън. С Матайс трябва да видим как ще се развие ситуацията. Мачът с Евертън е далеч, той се движи в правилната посока, но завръщането на Мейсън е по-близо,” завърши Карик.

