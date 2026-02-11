Карик: Не играхме добре, но показахме отборен дух

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик коментира равенството 1:1 при гостуването на Уест Хам. "Червените дяволи" стигнаха до точката с гол в добавеното време на Бенямин Шешко.

„Играхме нормално. Останахме леко разочаровани, защото определено не показахме най-доброто, на което сме способни. Точно в такива ситуации трябва да намериш изход и да продължиш напред. Малко съм ядосан. На този стадион се играе трудно, а в нашите действия липсваше достатъчно острота, за да намерим правилните решения. Въпреки това, отново демонстрирахме отличен отборен дух", заяви Карик.

„Шешко отбеляза великолепен гол. Направи го отново. Това е важно. Изпълнението му беше прекрасно. Много се радвам за него“, сподели насатвникът на Манчестър Юнайтед.

„Като се има предвид ситуацията, в която се намираме, и колко време работим заедно, равенството не е толкова лош резултат. Не беше лесно, но намерихме начин да я спечелим“, завърши Карик.

Снимки: Gettyimages