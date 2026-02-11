Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Фалшива радост: най-известният фен на Юнайтед повярва, че ще се подстриже, но гол на Каземиро беше отменен

Фалшива радост: най-известният фен на Юнайтед повярва, че ще се подстриже, но гол на Каземиро беше отменен

  • 11 фев 2026 | 13:55
  • 4550
  • 4

След равенството 1:1 като гост на Уест Хам във вторник, играчите на Манчестър Юнайтед пропуснаха възможността да запишат пета поредна победа. Този успех щеше да позволи на най-известния им привърженик, Франк Илет, най-накрая да се подстриже. Мачът се превърна в истинска въртележка от емоции за него.

Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж
Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

За Илет сега всичко започва отначало. Най-популярният фен на Манчестър Юнайтед, който на 5 октомври 2024 г. се зарече да не се подстригва, докато любимият му отбор не спечели пет мача подред, беше само на една победа от това най-сетне да се освободи от впечатляващата си коса. „Червените дяволи“ обаче стигнаха само до равенство на терена на Уест Хам в мач от 26-ия кръг на Премиър лийг.

Манчестър Сити използва косата на Холанд, за да провокира Юнайтед
Манчестър Сити използва косата на Холанд, за да провокира Юнайтед

След победите на Юнайтед над Манчестър Сити (2:0), Арсенал (2:3), Фулъм (3:2) и Тотнъм (2:0), краят на предизвикателството изглеждаше по-близо от всякога. Пред вестник Marca Илет сподели, че е „много развълнуван“, но все още не изпитва „облекчение“ преди гостуването на 18-ия в класирането. Англичанинът беше предвидил почти всичко, включително и излъчване на живо, за да следи мача, което позволи реакциите му да бъдат запечатани.

Първоначално той е заснет обезверен, хванал главата си с ръце след откриващия гол на Уест Хам, дело на Томаш Соучек (50-а минута). Няколко минути по-късно (63-та) обаче избухва в еуфория при изравнителния гол на Каземиро, който засече с глава центриране на Коби Мейну. Викове, радостни подскоци, конфети с приятели... всичко беше налице. „Празнуват, сякаш са спечелили Шампионската лига“, пошегува се потребител в социалната мрежа X под видеото. Радостта обаче беше кратка, тъй като голът на бразилеца беше отменен заради засада.

Юнайтед все пак успя да изравни в последните секунди на мача чрез Бенямин Шешко (90+6). Една точка, спечелена почти по чудо, но тя не помага особено на „червените дяволи“, които остават на 5-о място в класирането, а още по-малко на Илет, чието предизвикателство продължава вече 493 дни. „Започнах го, за да внеса малко хумор и позитивизъм сред феновете на Манчестър Юнайтед, които преминават през труден период. Мислех, че ще продължи само няколко месеца. Никога не съм си представял, че ще продължавам и до днес...“, сподели той пред RMC Sport през октомври 2025 г.

Благодарение на това предизвикателство 29-годишният фен стана изключително популярен в социалните мрежи. В Инстаграм 1,4 милиона души следят напредъка на неговия облог. Сега броячът е нулиран и той ще трябва да чака поне до 20 март, за да се надява най-накрая да посети фризьор. В следващите си пет мача манчестърци ще се изправят срещу Евертън, Кристъл Палас, Нюкасъл, Астън Вила и Борнемут. За отказване и дума не може да става: „Мислил съм си за това в някои моменти, но стигнах толкова далеч, че трябва да довърша това предизвикателство. Много хора ме следват в това приключение и не искам да ги разочаровам. Ако трябваше да се откажа, щях да го направя по-рано. Сега вече е твърде късно“, увери той пред RMC Sport.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Марсилия обяви раздялата с Роберто Де Дзерби

Марсилия обяви раздялата с Роберто Де Дзерби

  • 11 фев 2026 | 07:32
  • 5141
  • 0
Баварската машина отново стряска сънищата на РБ Лайпциг

Баварската машина отново стряска сънищата на РБ Лайпциг

  • 11 фев 2026 | 06:40
  • 2201
  • 0
Ливърпул преследва първа победа като гост в Премиър лийг през 2026 година

Ливърпул преследва първа победа като гост в Премиър лийг през 2026 година

  • 11 фев 2026 | 06:20
  • 2522
  • 1
Манчестър Сити посреща една от любимите си жертви

Манчестър Сити посреща една от любимите си жертви

  • 11 фев 2026 | 06:00
  • 3240
  • 2
Тежка контузия вади голмайстора на Порто от Мондиал 2026

Тежка контузия вади голмайстора на Порто от Мондиал 2026

  • 11 фев 2026 | 05:43
  • 8078
  • 3
Де Дзерби си тръгва от Марсилия още тази седмица

Де Дзерби си тръгва от Марсилия още тази седмица

  • 11 фев 2026 | 04:38
  • 3680
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 2:2 Арда, зрелище на "Христо Ботев"

Ботев (Враца) 2:2 Арда, зрелище на "Христо Ботев"

  • 11 фев 2026 | 15:01
  • 5356
  • 7
Лудогорец срещу Левски в епизод две - кой ще се класира напред за Купата?

Лудогорец срещу Левски в епизод две - кой ще се класира напред за Купата?

  • 11 фев 2026 | 07:45
  • 17248
  • 81
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

  • 11 фев 2026 | 07:15
  • 13467
  • 5
Беше определен първият шампион за петия ден на Олимпийските игри в Милано - Кортина

Беше определен първият шампион за петия ден на Олимпийските игри в Милано - Кортина

  • 11 фев 2026 | 14:08
  • 6084
  • 1
Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

  • 11 фев 2026 | 15:04
  • 687
  • 0
Официално: Тотнъм отново остана без наставник

Официално: Тотнъм отново остана без наставник

  • 11 фев 2026 | 12:39
  • 9580
  • 15