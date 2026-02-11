Фалшива радост: най-известният фен на Юнайтед повярва, че ще се подстриже, но гол на Каземиро беше отменен

След равенството 1:1 като гост на Уест Хам във вторник, играчите на Манчестър Юнайтед пропуснаха възможността да запишат пета поредна победа. Този успех щеше да позволи на най-известния им привърженик, Франк Илет, най-накрая да се подстриже. Мачът се превърна в истинска въртележка от емоции за него.

За Илет сега всичко започва отначало. Най-популярният фен на Манчестър Юнайтед, който на 5 октомври 2024 г. се зарече да не се подстригва, докато любимият му отбор не спечели пет мача подред, беше само на една победа от това най-сетне да се освободи от впечатляващата си коса. „Червените дяволи“ обаче стигнаха само до равенство на терена на Уест Хам в мач от 26-ия кръг на Премиър лийг.

След победите на Юнайтед над Манчестър Сити (2:0), Арсенал (2:3), Фулъм (3:2) и Тотнъм (2:0), краят на предизвикателството изглеждаше по-близо от всякога. Пред вестник Marca Илет сподели, че е „много развълнуван“, но все още не изпитва „облекчение“ преди гостуването на 18-ия в класирането. Англичанинът беше предвидил почти всичко, включително и излъчване на живо, за да следи мача, което позволи реакциите му да бъдат запечатани.

493 days of patience, 4 wins in a row and… a draw. Frank Ilett’s hair remains the true MVP 👩‍🦱✂️⚽#beINSPORTS #ManchesterUnited #TheUnitedStrand pic.twitter.com/nR8z6TKMCG — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) February 10, 2026

Първоначално той е заснет обезверен, хванал главата си с ръце след откриващия гол на Уест Хам, дело на Томаш Соучек (50-а минута). Няколко минути по-късно (63-та) обаче избухва в еуфория при изравнителния гол на Каземиро, който засече с глава центриране на Коби Мейну. Викове, радостни подскоци, конфети с приятели... всичко беше налице. „Празнуват, сякаш са спечелили Шампионската лига“, пошегува се потребител в социалната мрежа X под видеото. Радостта обаче беше кратка, тъй като голът на бразилеца беше отменен заради засада.

The United Strand and his friends celebrating Casemiro’s goal that was eventually disallowed by VAR 😭😭😭 pic.twitter.com/CARQPCDTEi — george (@StokeyyG2) February 10, 2026

Юнайтед все пак успя да изравни в последните секунди на мача чрез Бенямин Шешко (90+6). Една точка, спечелена почти по чудо, но тя не помага особено на „червените дяволи“, които остават на 5-о място в класирането, а още по-малко на Илет, чието предизвикателство продължава вече 493 дни. „Започнах го, за да внеса малко хумор и позитивизъм сред феновете на Манчестър Юнайтед, които преминават през труден период. Мислех, че ще продължи само няколко месеца. Никога не съм си представял, че ще продължавам и до днес...“, сподели той пред RMC Sport през октомври 2025 г.

#England - Frank Ilett was a Manchester United fan who refused to cut his hair until his team won five matches in a row. The fifth game was played today, and United drew 1–1 with West Ham.



During this time, Ilett gained 1 million followers on social media and even started… pic.twitter.com/BiXIjP3mJk — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) February 10, 2026

Благодарение на това предизвикателство 29-годишният фен стана изключително популярен в социалните мрежи. В Инстаграм 1,4 милиона души следят напредъка на неговия облог. Сега броячът е нулиран и той ще трябва да чака поне до 20 март, за да се надява най-накрая да посети фризьор. В следващите си пет мача манчестърци ще се изправят срещу Евертън, Кристъл Палас, Нюкасъл, Астън Вила и Борнемут. За отказване и дума не може да става: „Мислил съм си за това в някои моменти, но стигнах толкова далеч, че трябва да довърша това предизвикателство. Много хора ме следват в това приключение и не искам да ги разочаровам. Ако трябваше да се откажа, щях да го направя по-рано. Сега вече е твърде късно“, увери той пред RMC Sport.