Дибала се завръща в игра за Рома за дербито с Наполи

Нападателят на Рома Пауло Дибала ще се възстанови от контузията си навреме за дербито с Наполи, пишат италианските медии.

Треньорът на "вълците" Джан Пиеро Гасперини събира отбора днес на клубната база в Тригория за начало на подготовката за решаващия мач в неделя вечер на „Диего Марадона“. Дибала лекува възпаление на коляното и пропусна последните срещи на Рома, но е твърдо решен да бъде на линия за възловия мач с неаполитанците. Под въпрос за срещата с Наполи остава нападателят Евън Фъргюсън, който от няколко седмици е извън терените заради проблем с глезена, пише "Ил Темпо". Състоянието на халфа Ману Коне също се подобрява и той се надява да попадне в групата за мача в неделя, въпреки че шансовете му да играе са малки.

Снимки: Gettyimages