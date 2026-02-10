Рома ще задържи свой защитник за постоянно

От Рома със сигурност ще задържат за постоянно централния защитник Даниеле Гиларди, който през този сезон играе под наем от Верона, съобщават Фабрицио Романо и Николо Скира.

С изиграването на десетия му мач за “вълците” в Серия "А", който беше снощната победа с 2:0 над Каляри, автоматично се е активирала опцията за закупуването на 23-годишния играч. Така Рома ще плати на Верона 8+1 млн. евро, но 50% от сумата ще отиде в касата на родния му клуб Фиорентина. Самият Гиларди пък е подписал договор до 2030 година.

Бившият младежки национал на Италия има общо 14 срещи за “джалоросите”. В първата част от сезона той се появяваше спорадично като резерва, но от началото на годината се утвърди като титуляр в състава на Джан Пиеро Гасперини, който го похвали за изявите му напоследък.

