  3. Рома ще задържи свой защитник за постоянно

Рома ще задържи свой защитник за постоянно

  • 10 фев 2026 | 12:00
От Рома със сигурност ще задържат за постоянно централния защитник Даниеле Гиларди, който през този сезон играе под наем от Верона, съобщават Фабрицио Романо и Николо Скира.

С изиграването на десетия му мач за “вълците” в Серия "А", който беше снощната победа с 2:0 над Каляри, автоматично се е активирала опцията за закупуването на 23-годишния играч. Така Рома ще плати на Верона 8+1 млн. евро, но 50% от сумата ще отиде в касата на родния му клуб Фиорентина. Самият Гиларди пък е подписал договор до 2030 година.

Бившият младежки национал на Италия има общо 14 срещи за “джалоросите”. В първата част от сезона той се появяваше спорадично като резерва, но от началото на годината се утвърди като титуляр в състава на Джан Пиеро Гасперини, който го похвали за изявите му напоследък.

Снимки: Gettyimages

