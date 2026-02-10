Популярни
  2. Рома
  3. Гасперини: Мален е като Виали, ще вкара много голове

Гасперини: Мален е като Виали, ще вкара много голове

  • 10 фев 2026 | 04:19
  • 139
  • 0

Джан Пиеро Гасперини не скри радостта си от пристигането на Донийл Мален в Рома, след като нападателят отбеляза два гола за победата над Каляри. „Той е от типа на Джанлука Виали, ще вкара куп голове“, заяви треньорът на "вълците".

„Без съмнение, това беше много добро представяне, особено през първото полувреме, когато играхме в много високо темпо“, коментира Гасперини.

Два гола на Мален върнаха Рома към победите
Два гола на Мален върнаха Рома към победите

„Идвахме след загуба от Удинезе, но отборът показа голяма сила на характера, за да реагира на тези трудности, а също така игра и много добър футбол. Жалко, че не вкарахме повече голове, защото това остави мача донякъде отворен, но представянето беше добро", продължи специалистът.

„Убеден съм, че Мален ще вкара куп голове този сезон, така че трябва да знаем как да го захранваме правилно спрямо неговите характеристики. Сега имаме качество в атака, което е трудно за удържане, тъй като той разполага с огромен репертоар“, усмихна се Гасперини.

В интервюто си след мача Мален беше попитан дали иска да последва стъпките на най-голямата холандска легенда в Серия "А" Марко ван Бастен и се изчерви при сравнението.

„Ван Бастен беше и физически много различен, но аз виждам повече прилики с Виали – в неговата мощ, движението за освобождаване от пазачите, диагоналните пробиви в свободните пространства. Има нещо от типажа на Виали“, настоя Гасперини.

Снимки: Gettyimages

