Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Шеф на Рома коментира очакваното завръщане на Тоти

Шеф на Рома коментира очакваното завръщане на Тоти

  • 10 фев 2026 | 04:32
  • 106
  • 0

Спортният директор на Рома Рики Масара призна, че е дошло време за окончателни решения относно новите договори на Пауло Дибала и други играчи. Той коментира и действията на клуба през януарския трансферен прозорец.

Браян Сарагоса беше възможност, която се появи в края на трансферния прозорец. Той е силен играч, който притежава характеристиките, които ни липсваха в атака“, сподели Масара.

Два гола на Мален върнаха Рома към победите
Два гола на Мален върнаха Рома към победите

„Това е моментът да вземем някои окончателни решения. Винаги сме имали добри отношения с агентите на Дибала, Пелегрини, Ел Шаарауи и Зеки Челик, така че трябва да седнем на масата и да разберем дали има възможност за споразумение", отбяляза шефът на "вълците".

Клубният съветник Клаудио Раниери намекна миналата седмица, че семейство Фридкин обмисля да върне иконата на клуба Франческо Тоти в ръководството. Той беше на трибуните по време на двубоя срещу Каляри снощи, спечелен с 2:0.

Гасперини: Мален е като Виали, ще вкара много голове
Гасперини: Мален е като Виали, ще вкара много голове

„Тоти е историята на този клуб. Той има много добри отношения със семейство Фридкин и този тип преценка зависи изцяло от клуба, чиято цел е да направи най-доброто за Рома", коментира Масара.

Според медиите, ако Тоти се завърне в Рома, ще заеме поста технически директор.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Динамо (Б) пропусна да стъпи на върха

Динамо (Б) пропусна да стъпи на върха

  • 10 фев 2026 | 03:44
  • 200
  • 0
Домакинска загуба закотви Велков и Вейле на дъното

Домакинска загуба закотви Велков и Вейле на дъното

  • 10 фев 2026 | 03:02
  • 251
  • 0
Апоел (Беер Шева) надви основния си конкурент

Апоел (Беер Шева) надви основния си конкурент

  • 10 фев 2026 | 02:41
  • 327
  • 0
Стивън Петков в Испания: Силата ми е в наказателното поле

Стивън Петков в Испания: Силата ми е в наказателното поле

  • 10 фев 2026 | 02:30
  • 547
  • 0
Късна драма на "До Драгао": Спортинг не позволи на Порто да капарира титлата

Късна драма на "До Драгао": Спортинг не позволи на Порто да капарира титлата

  • 10 фев 2026 | 00:55
  • 1771
  • 0
Виляреал разгроми Еспаньол и настигна Атлетико Мадрид

Виляреал разгроми Еспаньол и настигна Атлетико Мадрид

  • 10 фев 2026 | 00:12
  • 1063
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бронзовият Тервел Замфиров: Мога да участвам на още пет Олимпиади

Бронзовият Тервел Замфиров: Мога да участвам на още пет Олимпиади

  • 9 фев 2026 | 19:01
  • 8031
  • 46
Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

  • 9 фев 2026 | 21:43
  • 12627
  • 13
Признание: Илия Груев е номиниран за Играч на кръга в Премиър лийг

Признание: Илия Груев е номиниран за Играч на кръга в Премиър лийг

  • 9 фев 2026 | 23:20
  • 4091
  • 4
БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

  • 9 фев 2026 | 17:01
  • 14337
  • 143
Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

  • 9 фев 2026 | 15:17
  • 12198
  • 2
Пет комплекта медали бяха раздадени в третия ден на Олимпийските игри

Пет комплекта медали бяха раздадени в третия ден на Олимпийските игри

  • 9 фев 2026 | 22:30
  • 23558
  • 10