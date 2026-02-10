Шеф на Рома коментира очакваното завръщане на Тоти

Спортният директор на Рома Рики Масара призна, че е дошло време за окончателни решения относно новите договори на Пауло Дибала и други играчи. Той коментира и действията на клуба през януарския трансферен прозорец.

„Браян Сарагоса беше възможност, която се появи в края на трансферния прозорец. Той е силен играч, който притежава характеристиките, които ни липсваха в атака“, сподели Масара.

„Това е моментът да вземем някои окончателни решения. Винаги сме имали добри отношения с агентите на Дибала, Пелегрини, Ел Шаарауи и Зеки Челик, така че трябва да седнем на масата и да разберем дали има възможност за споразумение", отбяляза шефът на "вълците".

Клубният съветник Клаудио Раниери намекна миналата седмица, че семейство Фридкин обмисля да върне иконата на клуба Франческо Тоти в ръководството. Той беше на трибуните по време на двубоя срещу Каляри снощи, спечелен с 2:0.

„Тоти е историята на този клуб. Той има много добри отношения със семейство Фридкин и този тип преценка зависи изцяло от клуба, чиято цел е да направи най-доброто за Рома", коментира Масара.

Според медиите, ако Тоти се завърне в Рома, ще заеме поста технически директор.