Гасперини се пошегува за възможното завръщане на Тоти в Рома

Треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини се пошегува относно възможното завръщане на легендата Франческо Тоти на работа в клуба. "Веднага ще го пусна в игра, само трябва да тренира. Бързо ще свали 10-15 години", коментира специалистът на пресконференцията си преди мача с Каляри.

"Надяваме се, че Пауло Дибала ще бъде готов следващата седмица, както и Марио Ермосо. Матиас Соуле страда от седмици от контузия и не е в най-доброто си състояние, но ще бъде на разположение. За него е нещо ново, защото не е свикнал да играе толкова много", каза още Гасперини. Той говори и за новите договори на Дибала и Лоренцо Пелегрини. "Има изисквания и от страна на играчите, и от клуба. Аз не мога да застана между тях. Проблемът не е технически, а чисто икономически", добави наставникът.

Gasperini: "Soule is injured but he'll overcome it. Dybala is dealing with a serious bruise on his knee." https://t.co/e1NEHPuxr6 — RomaPress (@ASRomaPress) February 8, 2026

