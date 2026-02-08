Двама от Рома с по-ниски заплати, ако искат да останат на “Олимпико”

Рома е изправен пред важни финансови решения, свързани с бъдещето на част от основните си футболисти. Според "La Gazzetta dello Sport", целта на „вълците“ е да намалят разходите за заплати до около 60% от приходите на клуба, което означава, че Пауло Дибала и Лоренцо Пелегрини ще трябва да приемат по-ниски възнаграждения, ако искат да останат на „Олимпико“.

Договорите на Дибала и Пелегрини изтичат през юни, а ръководството на Рома настоява за редукция на заплатите им като условие за подновяване. Финансовият съветник на клуба Клаудио Раниери вече потвърди, че една от основните цели за следващия сезон е сериозно орязване на бюджета за възнаграждения.

По информация на изданието, Пелегрини в момента получава близо 7 млн евро годишно, включително лесно постижими бонуси, докато Дибала ще прибере 85 млн евро в последната си година по договора, плюс допълнителни бонуси.

В подобна ситуация се намират и Зеки Челик и Стефан Ел Шаарауи, чиито договори също изтичат в края на сезона. Според "Gazzetta", подновяване с Челик изглежда малко вероятно, след като турският национал е поискал удвояване на сегашната си заплата от 2 млн. евро на сезон. Бъдещето на Ел Шаарауи също остава неясно – италианецът в момента получава около 2.5 млн евро годишно.

За разлика от тях, Рома вече е постигнал договорка за удължаване на контрактите на Джанлука Манчини и Брайън Кристанте, чиито настоящи споразумения са до 2027 г.

Report from @Gazzetta_it that #ASRoma will be imposing a salary cap:



They don't want any player making more than €4 million net. For Pellegrini and Dybala, the club is considering offering €3 million in wages, plus €4 million in bonuses, respectively. pic.twitter.com/575sNpHjYs — Wayne Girard (@WayneinRome) February 7, 2026