Два гола на Мален върнаха Рома към победите

Рома се наложи с 2:0 над гостуващия Каляри и се изравни по точки с Ювентус, но остана на пето място в класирането на Серия "А". Донийл Мален отбеляза първите си голове на "Олимпико" и показа, че в негово лице "джалоросите" вече имат нападател, способен редовно да носи попадения. Нидерландецът откри резултата в 25-ата минута, а в средата на второто полувреме сложи точка на спора.

Преди тази среща Рома записа три поредни мача без победа във всички турнири. Каляри пък пристигна във Вечния град след три последоватлени успеха в първенството, но не успя да се противопостави на тима на Джан Пиеро Гасперини и се намира на 12-та позиция в таблицата.

Мален започна на върха на атаката на Рома, а зад него действаха Матиас Соуле и Лоренцо Пелегрини. Към многото контузени се присъединиха Пауло Дибала, Робиньо Ваз и Марио Ермосо, които пропуснаха двубоя. След почивката дебют направи привлеченият от Байерн (Мюнхен) Браян Сарагоса.

Треньорът на Каляри Фабио Писакане също не можеше да разчита на няколко основни футболисти, начело с опитните Джери Мина и Андреа Белоти. В предни позиции за отбора от Сардиния стартираха Себастиано Еспозито и турският талант Семих Кълъчсой, но те не получиха никакви шансове срещу здравата защита на Рома.

Домакините доминираха от началото до края на мача и можеха да спечелят и по-убедително. Хуан Родригес попречи на Мален да даде ранен аванс на Рома, а след това вратарят Елия Каприле беше на път да докара неприятности на тима си, но със сетни сили настигна топката пред голлинията.

Матиас Соуле и Николо Пизили също пропуснаха да се разпишат до средата на първата част. В 25-ата минута Джанлука Манчини пусна хитър пас към Мален, който майсторски се ориентира в наказателното поле и технично копна топката над Каприле от малък ъгъл за 1:0.

"Вълците" имаха и други положения преди почивката, а техният съперник рядко поглеждаше към вратата на Миле Свилар. През втората част съотношението на силите се запази. Сарагоса се включи силно и внесе още повече острота в атаките на Рома. В 65-ата минута Мехмет Зеки Челик проби отдясно и намери Мален, който отблизо покачи на 2:0.

Единствената по-добра възможност за Каляри дойде в края на мача, но след удара на Ибрахим Сулемана топката срещна гредата.

Снимки: Gettyimages