Жоан Мир с предупреждение към пилоти, които подписват рано новите си договори

Световният шампион в MotoGP за 2020 година Жоан Мир отправи предупреждение към пилотите, които подписват рано-рано своите нови договори в кралския клас.

Още преди началото на предсезонните тестове в Малайзия през миналата седмица се появиха данни за първите по-сериозни трансфери в MotoGP за сезон 2027. Разбира се, те бяха отречени от засегнатите пилоти, а Мир се притеснява, че такива ранни решения крият големи рискове.

Куартараро отрече да е подписвал с Хонда

„Истината е, че всеки път започваме да говорим за новите договори все по-рано и по-рано. Няма никакъв лимит. Сега изглежда, че някои разговори са започнали още миналия ноември. В моя случай това означава, че никой не може да спи, защото никой не иска да остане без място.



„Но от друга страна, аз искам да видя как се развиват нещата, за да взема решение. Ако не чакаш и прибързаш с тази процедура, може да вземеш решение, за което после да съжаляваш. Но трябва да вземеш решение, защото всички други го правят рано.



„Ще се опитам да изиграя моите карти правилно. Не знам какво искам да правя. Засега решението е малко мое. Вярно е, че в Хонда има подобрение през последните години, аз бях тук в трудните моменти. Миналата година аз бях на подиума и празнувах като шампион, защото вкусът на добрите успехи с тях, е друг“, обясни Мир.



„За момента аз още не мисля за 2027 година. Целият ми фокус е насочен върху доброто начало на сезон 2026. Но от друга страна, ако останалите пилоти завършват сделките си, аз трябва да се раздвижа. Реалността е такава, така че ще видим какво ще стане“, добави още пилотът на Хонда.

Снимки: Gettyimages