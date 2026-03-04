Популярни
Ще има ли Гран При на Катар в MotoGP на 12 април?

  • 4 март 2026 | 17:08
  • 1104
  • 0

Главният изпълнителен директор на MotoGP Кармело Еспелета коментира за първи път ситуацията около надпреварата за Гран При на Катар, която е предвидена за 12 април.

Заради момента ситуация в Близкия изток провеждането на състезателния уикенд на „Лусайл“ е под сериозен въпрос. Световният шампионат за издръжливост (WEC) вече отложи своето състезание в Катар, което беше предвидено за 28 март, а име неизвестни и около стартовете във Формула 1 в Бахрейн и Саудитска Арабия, които са предвидени за 12 и 19 април.

Отложиха старта на сезона в WEC заради ситуацията в Близкия изток
Отложиха старта на сезона в WEC заради ситуацията в Близкия изток

„Дали ще има възможност да се състезаваме на друга дата? Не се притеснявайте, ние винаги имаме план Б – обясни Еспелета по време на събитие в Мадрид днес. – Трябва да изчакаме, точно сега не мога да ви кажа какво ще направим. Говорим с Катар от неделя насам, когато всичко започна и ние ще вземем решение. Ще бъде трудно за нас да отидем в Катар на 12 април, но не мога да ви кажа, че няма да ходим.

„Дали ще отидем някъде другаде? Със сигурност няма. Ще наместим ли състезанието в Катар по-късно през сезона? Ние сме много добри в правенето на календари. Скоро ще знаем нещо, очевидно. Чакаме да чуем от тях. Все още има време“, добави още шефът на MotoGP.

Снимки: Gettyimages

