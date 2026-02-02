Куартараро отрече да е подписвал с Хонда

Световният шампион в MotoGP за 2021 година Фабио Куартараро отрече да е подписвал договор с отбора на Хонда за сезон 2027 в кралския клас.

Подобно информация се появи през миналата седмица, но сега самият французин заяви, че на този етап все още не е подписал договор за следващата година. Настоящият пилот на Ямаха призна, че разговаря с различни отбори, включително и Хонда, но заяви, че не си е поставил краен срок, в който да реши своето бъдеще.

Хонда запазва цветовете си за новия сезон в MotoGP

„Не мога да ви кажа много. Единственото, което мога да ви потвърдя, е, че все още нищо не е подписвано. Разбира се, говоря с отбори, Хонда е един от тях, но днес все още нищо не е свършено.



„Аз не съм си поставил никакъв краен срок. Мисля, че трябва да преценя всички възможности пред мен. Нямам никакъв краен срок в моята глава“, заяви Куартараро пред MotoGP.

Куартараро не беше единственият пилот, за който се през последните дни се появиха слухове, че вече е подписал за сезон 2027. Различни източници съобщиха, че Хорхе Мартин и Педро Акоста също или вече са подписали, или са близо до подписването съответно с Ямаха и Дукати.

Снимки: MotoGP