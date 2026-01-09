Колко по-бавни ще станат моторите в MotoGP през 2027 година?

Надали в хода на сезон 2026 в MotoGP ще видим големи промени спрямо предходните няколко години, но това със сигурност ще се случи догодина.

Тогава в кралския клас ще бъдат въведени новите технически правила, които обезателно ще направят моторите по-бавни спрямо сегашните, което е и една от целите на промяната на правилата. Като част от промените работният обем на двигателите ще бъде намален от 1000 на 850 кубически сантиметра, а отделно ще има орязване в аеродинамиката и забрана за използване на приспособленията за приклякане на моторите.

Но колко по-бавни ще станат машините в MotoGP след смяната на правилата? Отговорът на този въпрос дава бившият пилот и настоящ отговорник за сигурността в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта Лорис Капироси.

„Моторите ще бъдат с 2.5 секунди по-бавни – обясни италианецът в подкаста Mig Badol, чийто водещ е Андреа Миньо. – Ще бъде точно както през 2007 година, когато 800-кубиковите машините смени 990-кубиковите. Първоначално те ще бъдат по-бавни.



„Данните сочат, че моторите ще бъдат с между 1.5 и 2.5 секунди по-бавни спрямо сегашните. Основната причина за това е премахването на крилата и намаляването на обема на двигателите.



„Но според мен историята ще се повтори. Първоначално нещата, както е обичайно, ще бъдат по-бавни, правилата бяха направени точно с тази цел. Но в следващия етап на развитието те отново ще започнат да ускоряват“, каза още Капироси.

