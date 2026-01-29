Трансферна бомба в MotoGP! Фабио Куартараро сменя Ямаха с Хонда

Първата трансферна бомба в MotoGP за сезон 2027 вече е факт, след като световният шампион за 2021 година Фабио Куартараро е подписал двугодишен договор с Хонда.

Информацията е на motorsport.com, а ако тя се потвърди, това би означавало, че Куартараро ще се раздели с другия японски производител – Ямаха, с който той се състезава от дебюта си в кралския клас през 2019 година насам. Първоначално французинът бе част от сателитния екип на Петронас, а през 2021 година премина в заводския екип и спечели световната титла.

Breaking news in MotoGP: Fabio Quartararo will leave Yamaha at the end of 2026 as he signs to ride for Honda in the 2027 season – head here to find out more ⤵️https://t.co/wDe08sBsOb — Motorsport (@Motorsport) January 29, 2026

След това обаче последва отстъпление от страна на Ямаха, която няма победа от средата на сезон 2022 насам. През цялото това време Куартараро не пестеше критики към своя отбор за липсата на напредък, дори и след разработването на изцяло новия V4 мотоциклет.

Куартараро: Все още не сме започнали да отключваме потенциала на новия мотор

Изглежда обаче и тези усилия на Ямаха не са били достатъчни, за да бъде убеден Куартараро да остане в отбора и след края на сезон 2026. Неговият трансфер в Хонда ще означава, че един измежду Жоан Мир и Лука Марини ще трябва да си търси нов отбор за следващата година.

Ямаха с най-много пилоти на шейкдауна в Малайзия, Априлия и Дукати с по един

Засега обаче избор има, тъй като голяма част от пилотите в кралския клас са с изтичащи договори в края на предстоящия сезон 2026. Още предварителните прогнози сочеха, че Куартараро ще бъде един от ключовете на пазара на пилотите в кралския клас, кой всички очакваха да избухне още в началото на 2026 година, което се и случи.

Снимки: Gettyimages