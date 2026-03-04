Предстои първият истински тест за двигателя на Ред Бул

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен заяви, че предстоящата този уикенд Гран При на Австралия ще бъде първият истински тест за изцяло новата задвижваща система на Ред Бул.

Биковете избраха да създадат своя собствена задвижваща система за въвеждането на новите технически правила във Формула 1, която те разработиха заедно с американския автомобилен гигант Форд. По време на предсезонната подготовка тя се представи обещаващо, въпреки няколкото по-дълги престоя в гаража. За Верстапен обаче това не е от никакво значение и

Йос Верстапен: Всички се смяха на Макс, когато ги предупреждаваше за новите коли

„Ще бъде хубаво да се върнем на пистата и да започнем сезона. Подготовката беше доста дълга и е вълнуващо, че най-накрая отново ще се състезаваме. Беше впечатляващо да видим колата ни да прави толкова много обиколки в Бахрейн с нашата собствена задвижваща система. Отборът свърши страхотна работа и видях много горди лица в гаража, когато колата излезе на пистата за първи път.



„Карахме колата в симулатора толкова дълго, така че, когато дойде времето отново да се върна и да видя колата готова да излезе на пистата, аз изтръпнах. Сега ще бъде истинският тест. Гледайки към Мелбърн, не знам как ще се развият нещата, но ние работихме и учихме много, за да оптимизираме колата.



„Аз имам страхотни спомени от тази писта, на която направих моя дебют във Формула 1. Но тази година ще е особено вълнуващо предизвикателство и нямам търпение да видя как ще се развие то“, каза Верстапен преди началото на уикенда в Мелбърн.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages