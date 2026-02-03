В Италия: Ямаха се опитва да привлече Баная

Ямаха е най-агресивният играч на трансферния пазар в MotoGP, съобщиха няколко медии в Италия. Смята се, че управляващият директор на Ямаха Мотър Рейсинг Паоло Павезио се опитва да привлече Франческо Баная, като италианецът ще ключова част от плана за възраждането на състезателната програма на японската компания.

Според различни източници, Павезио разполага с годишен бюджет 10-12 милиона евро за заплата, като Ямаха вече си осигури Хорхе Мартин от 2027 нататък и компанията вече ускори развитието на V4 двигателя.

#SepangTest 🇲🇾



You give me chills, as if it were the first time, what a thrill!

🔥🫠❤️‍🔥 #GoFree pic.twitter.com/nutYMywrhz — Pecco Bagnaia (@PeccoBagnaia) February 3, 2026

Марк Маркес най-бърз в първия тестов ден на “Сепанг”

С тези пари Павезио може да успее да привлече Баная, който през 2025 беше засенчен от Марк Маркес и доста рано изпадна от битката за световната титла в MotoGP.

Хорхе Мартин: Две седмици след Валенсия не можех дори да вдигна бутилка вода

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages