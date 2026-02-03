Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. В Италия: Ямаха се опитва да привлече Баная

В Италия: Ямаха се опитва да привлече Баная

  • 3 фев 2026 | 13:13
  • 315
  • 0
В Италия: Ямаха се опитва да привлече Баная

Ямаха е най-агресивният играч на трансферния пазар в MotoGP, съобщиха няколко медии в Италия. Смята се, че управляващият директор на Ямаха Мотър Рейсинг Паоло Павезио се опитва да привлече Франческо Баная, като италианецът ще ключова част от плана за възраждането на състезателната програма на японската компания.

Според различни източници, Павезио разполага с годишен бюджет 10-12 милиона евро за заплата, като Ямаха вече си осигури Хорхе Мартин от 2027 нататък и компанията вече ускори развитието на V4 двигателя.

Марк Маркес най-бърз в първия тестов ден на “Сепанг”
Марк Маркес най-бърз в първия тестов ден на “Сепанг”

С тези пари Павезио може да успее да привлече Баная, който през 2025 беше засенчен от Марк Маркес и доста рано изпадна от битката за световната титла в MotoGP.

Хорхе Мартин: Две седмици след Валенсия не можех дори да вдигна бутилка вода
Хорхе Мартин: Две седмици след Валенсия не можех дори да вдигна бутилка вода
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Дженсън Бътън сменя Уилямс с Астън Мартин

Дженсън Бътън сменя Уилямс с Астън Мартин

  • 2 фев 2026 | 17:20
  • 2522
  • 1
Куартараро отрече да е подписвал с Хонда

Куартараро отрече да е подписвал с Хонда

  • 2 фев 2026 | 16:55
  • 2247
  • 0
Мерцедес: Двигателят ни е напълно легален, другите да гледат себе си

Мерцедес: Двигателят ни е напълно легален, другите да гледат себе си

  • 2 фев 2026 | 16:35
  • 6712
  • 17
Кими Антонели се прицели в титлата във Формула 1 през 2026 с фаворита Мерцедес

Кими Антонели се прицели в титлата във Формула 1 през 2026 с фаворита Мерцедес

  • 2 фев 2026 | 16:19
  • 2609
  • 3
Хонда запазва цветовете си за новия сезон в MotoGP

Хонда запазва цветовете си за новия сезон в MotoGP

  • 2 фев 2026 | 15:48
  • 869
  • 0
Естебан Окон: Засега изглежда, че ще бъде трудно да се изпреварваме

Естебан Окон: Засега изглежда, че ще бъде трудно да се изпреварваме

  • 2 фев 2026 | 15:29
  • 1237
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

Левски с нов екип срещу Лудогорец за Суперкупата

  • 3 фев 2026 | 11:28
  • 15377
  • 65
Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

Шоуто започва! Лудогорец и Левски в сблъсък за първия възможен трофей

  • 3 фев 2026 | 07:00
  • 23952
  • 123
Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

Куп футболни хора изпратиха голямата легенда Спиро Дебърски

  • 3 фев 2026 | 12:44
  • 3529
  • 2
Везенков и Коди Милър-Макинтайър в разширения състав на България за гостуванията на Норвегия и Армения

Везенков и Коди Милър-Макинтайър в разширения състав на България за гостуванията на Норвегия и Армения

  • 3 фев 2026 | 12:58
  • 1402
  • 3
"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

"Sportal Fight Club": Шампионското представяне на Волкановски и бъдещето на Сен Дени

  • 3 фев 2026 | 09:37
  • 2818
  • 0
Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

Арсенал и Челси ще определят първия финалист в "Карабао Къп"

  • 3 фев 2026 | 07:05
  • 8940
  • 16